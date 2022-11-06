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Хоккейная команда Президента присоединилась к благоустройству мемориального комплекса "Хатынь"
День Октябрьской революции мы по доброй традиции встречаем в труде и хороших начинаниях. Сегодня в преддверии праздника хоккейная команда Президента присоединилась к благоустройству знакового для каждого белоруса места. Ледовая дружина и их семьи приехали в Хатынь, чтобы внести свой вклад в реконструкцию святыни. Трудились вместе с бойцами производственного трудового проекта "Атлант".
Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
Хоккейная команда приехала сюда с семьями, с детьми. Для того, чтобы, во-первых, своим примером показать нашим детям любовь к труду. А во-вторых, чтобы они тоже понимали и осознавали реальную правду - неискаженную историю нашей страны.Жанетта Волчек, супруга игрока хоккейной команды Президента Беларуси:
Я всегда рассказываю детям то, что рассказывали мне бабушки и дедушки, что было во время войны. И это святыня Беларуси, которую мы должны передавать из поколения в поколение нашим детям.Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Важно, что спортсмены команды главы государства показывают своим личным примером, пусть и в дождливый день. Но в воскресенье, приехав сюда вместе с семьями, детками, потрудиться, для того чтобы показать, как необходимо быть патриотом не только в спорте, но и в жизни.Участники акции посетили экскурсию по комплексу с возложением цветов и лампад. Память погибших почтили минутой молчания возле Вечного огня.
Этим летом на молодежной стройке трудились семь студенческих строительных отрядов. Всего в трудовых акциях по благоустройству святыни приняли участие более тысячи шестисот волонтеров, в том числе из России. Уже отреставрирован памятник Непокоренного, воссоздана церковь. К 80-летию Хатыни комплекс будет полностью восстановлен.
Фото:sputnik
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