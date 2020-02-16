Холецистит. Возможно ли вылечиться диетой?

Еда - одно из самых сильных удовольствий, доступных человеку.Питание настолько доступно, что мы переедаем, а переедание ведет к серьезным проблемам.Первыми от неправильного питания страдают органы пищеварения. Сегодня поговорим о желчном пузыре и его воспалении - холецистите.





Что такое желчный пузырь и где он расположен?

Он находится возле печени. Печень вырабатывает желчь, а желчный как резервуар для накопления. Желчный пузырь дозирует выброс желчис помощью желчных протоков и клапанов, когда в желудке появляется еда. Желчь в первую очередь необходима для переваривания жиров.

Что может привести к его воспалению?

ЛОР-инфекции,

инфекции полости рта,

стоматологические проблемы,

инфекции пищеварительной системы,

инфекции кишечника,

паразиты кишечника,

заболевания мочеполовой системы.

Как понять, что воспалился желчный?

Человек в первую очередь будет жаловаться на боль в правом подреберье. Боли иногда очень интенсивные. Они могут отдавать в поясницу и в правый бок. Могут возникнуть лихорадка или озноб и даже рвота.

Как не пропустить хронический холецистит?

Острую форму не пропустишь - это резкая боль в правом боку. А хронический?

Хронический холецистит - это распространенное заболевание. И многие люди с ним нормально живут, потому что признаки хронического холецистита есть при массе других заболеваний:

утомляемость;

симптомы интоксикации (наличие токсинов в организме, которые отравляют наш организм и приводят к разным жалобам);

горький привкус во рту (это как раз указывает на проблему с желчным пузырем. Желчь горькая, поэтому при нарушениитока желчи она может попадать в рот);

желтый налет на языке (желтый, желтовато-коричневый).

Кто страдает чаще: мужчины или женщины?

Есть статистика, что у женщин холецистит возникает чаще. Чем старше женщина, тем выше риск заболевания холециститом. У женщин старше 50 лет заболеваемость холециститом достигает 50 %. Половина женщин после 50 имеет те или иные нарушения в работе желчного пузыря. Менструальный цикл, месячная смена гормонов, беременность, кормление грудью, склонность к повышенному весу будут давать снижение тонуса желчного пузыря. Вот и прямая дорога к нарушению тока и воспалительному процессу.

У некоторых женщин во время беременности происходит сдавливание желчного пузыря. Это способствует нарушению содержания в нем кислот, вследствие чего в желчном пузыре может образоваться застой. Скопление жира вокруг органов брюшной полости тоже приводит к их смещению относительно друг друга. Кроме этого, доказано, что прогестерон, который активно вырабатывается в период беременности, а также при климаксе, вызывает сбои в работе желчного пузыря. Диеты и другие ограничения в еде приводят к нарушению сокращений вышеназванного органа.

Песок в желчном пузыре? Почему он появляется?

Когда меняется отток желчи, в ней образуются малюсенькие кристаллы. На УЗИ на мониторе они, как звездочки, поблескивают - это отражается звуковой сигнал от маленьких камушков. На самом деле это соли: желчные кислоты, холестерин. Со временем это может выходить на желчекаменную болезнь.

Какие продукты не любит желчный пузырь?

Назначается диета - стол № 5.Питаться следует небольшими порциями и чаще.Убирается все, что может раздражать:

жареное;

маринованныегрибы и овощи, а также пряности, хрен, горчица, соленые, квашеные продукты. Сильные стимуляторы желчеотделения и секреции, они усиливают выделение желчи, а воспаленному органу это не полезно;

соленое, селедка;

копчености;

грибы;

апельсины и цитрусовые. Кислые фрукты и продукты с эфирными маслами тоже придется исключить;

жирное вредно, это точно;

холодная пища способна вызвать спазмирование, то есть сокращение просвета желчных путей. Если желчный в состоянии спазма, то мы холодной пищей усиливаем этот спазм. Пища должна быть где-то 30 градусов;

газированные напитки. Это всем вредно, но на желчный пузырь они воздействуют.

Яйца.

Существует мнение, что в яйцах холестерин и они вредны. Но желчному пузырю этот холестерин не вреден.Если мы боимся куриных яиц, мы возьмем перепелиные.

Как яйца приготовлены - это имеет значение. Если они пожарены с салом и в масле, то будет болеть, а если это отварное яйцо, то почему его не съесть?

Холестерин не так страшен, как нас пугают. Холестерин - это обязательный участник гормонального обмена в человеческом организме. Холестерин входит с состав такого важного гормона, как кортизол, а также половых гормонов. Без холестерина будущих поколений быть не может. А вот когда говорят про холестериновые бляшки на сосудах, не бывает просто бляшек без другого заболевания. Холестерин падает туда, где есть повреждения стенок сосудов.

Принципы питания, приготовления пищи, которые важны для тех, кто болен холециститом?

Крупяные каши и овощные супы, макароны, нежирное мясо, вода, компоты, морсы. Кофе нельзя, какао нельзя, шоколад нельзя, потому что это все тонизирует. Сладкое иногда можно.

Подведем итоги.