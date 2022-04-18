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Холодная апрельская неделя ожидает белорусов
Эта неделя в Беларуси будет холодной и ветреной. Дождь, мокрый снег, а ночью заморозки - такой прогноз на завтра, 19 апреля. Днем ожидается от 3 до 9 градусов тепла. В среду южный циклон принесет дожди, в четверг - с грозами. И только к концу недели потеплеет. Столбики термометров в пятницу, 22 апреля, поднимутся до 14 градусов.
Дожди с грозами и туманы сохранятся и в выходные. В субботу, 23 апреля, ожидается до 15 градусов тепла, а в воскресенье до плюс 17.
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