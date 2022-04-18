Холодная апрельская неделя ожидает белорусов

Эта неделя в Беларуси будет холодной и ветреной. Дождь, мокрый снег, а ночью заморозки - такой прогноз на завтра, 19 апреля. Днем ожидается от 3 до 9 градусов тепла. В среду южный циклон принесет дожди, в четверг - с грозами. И только к концу недели потеплеет. Столбики термометров в пятницу, 22 апреля, поднимутся до 14 градусов.