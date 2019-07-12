ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Холодная и дождливая погода сохранится в выходные

Днем пройдут кратковременные осадки, возможна гроза. Температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля. Ветер умеренный, при грозах порывистый. На следующей неделе станет теплее - до плюс 24, но затем температура вновь опустится.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все