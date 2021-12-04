3.73 BYN
Хор гимназии-колледжа при Академии музыки выступил в Москве и Туле
Сотрудничество министерств культуры Беларуси и России вышло за рамки бумаги. Эстафета московских гастролей перешла гимназии-колледжу при Академии музыки.
Ежедневные репетиции, концерты и мастер-классы в академических залах Москвы и Тулы прошли у хора мальчиков и юношей имени Журавленко. В графике совместные репетиции в дуэтах с камерным хором консерватории имени Чайковского и коллективом Академии хорового искусства имени Попова.
Так, за неделю наш молодой хор с богатой полувековой историей выступил в Тульской областной филармонии.
Из итогов творческой командировки - планы на гастроли 2022 года и тесное укрепление межкультурных хоровых контактов.