Хор гимназии-колледжа при Академии музыки выступил в Москве и Туле

Сотрудничество министерств культуры Беларуси и России вышло за рамки бумаги. Эстафета московских гастролей перешла гимназии-колледжу при Академии музыки.

Ежедневные репетиции, концерты и мастер-классы в академических залах Москвы и Тулы прошли у хора мальчиков и юношей имени Журавленко. В графике совместные репетиции в дуэтах с камерным хором консерватории имени Чайковского и коллективом Академии хорового искусства имени Попова.

Так, за неделю наш молодой хор с богатой полувековой историей выступил в Тульской областной филармонии.