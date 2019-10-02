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Хор Валаамского монастыря выступил в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске
Вечер духовных песнопений прошел в храме-памятнике в честь Всех Святых.
Обитель посреди Ладожского озера за более чем 1000-летнюю историю стала одной из важнейших духовных доминант северного региона России. Музыкальным послам провел экскурсию настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный. Затем певцы проверили церковную акустику. Светскую часть программы исполнили в Белом зале, а духовную - непосредственно под куполом. По сути, это первый концерт под сводами храма, который строили общими усилиями. Специально для своего белорусского тура певцы подготовили сюрприз. А капелла исполнили отрывок на стихи Якуба Коласа "Мой родны кут". В музыкальном вечере также принял участие мужской хор Всехсвятский.
Ежегодно Валаам посещают сотни тысяч паломников. Этим летом во время Форума регионов Беларуси и России Спасо-Преображенский Валаамский монастырь посетил и Глава государства. Там же у него была возможность лично оценить творчество хористов. Коллектив регулярно участвует в праздничных богослужениях. Кроме того, певцы одни из немногих, кто владеет антифонной техникой исполнения.
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