Хор Валаамского монастыря выступил в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

Обитель посреди Ладожского озера за более чем 1000-летнюю историю стала одной из важнейших духовных доминант северного региона России. Музыкальным послам провел экскурсию настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный. Затем певцы проверили церковную акустику. Светскую часть программы исполнили в Белом зале, а духовную - непосредственно под куполом. По сути, это первый концерт под сводами храма, который строили общими усилиями. Специально для своего белорусского тура певцы подготовили сюрприз. А капелла исполнили отрывок на стихи Якуба Коласа "Мой родны кут". В музыкальном вечере также принял участие мужской хор Всехсвятский.