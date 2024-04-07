Хорошие магистрали - вопрос стратегический для Беларуси: узнали о планах и реконструкции дорог на Витебск, Борисов, Лиду

Буквально год-два назад у меня дорога занимала из Жодино до Минска занимала час! Вы представляете - час! Раньше настолько аварийный участок дороги был. Если сдадут два участка, то она сократится максимум до 30 минут.

Один из объектов НПЦ - селекционно-семеноводческий комплекс - находится недалеко от Жодино возле трассы Р53. Поля с пшеницей, рапсом, ячменем и другими культурами - по обеим сторонам дороги. Техника ученых сможет ездить везде - для этого прорыли тоннель. А старый асфальт от стройки использовали для подсыпки своих же полевых путей. Хозяйский подход.