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Хорошие магистрали - вопрос стратегический для Беларуси: узнали о планах и реконструкции дорог на Витебск, Борисов, Лиду
С наступлением теплого сезона всегда задумываешься об отдыхе и туризме. Путешествовать внутри Беларуси можно буквально с ветерком, а все благодаря тому, что дороги становятся качественнее. А новые трассы строятся во всех регионах страны.
Мы сохраняем и развиваем статус транзитной страны, а значит, международные магистрали - вопрос стратегический. За последние годы построено и реконструировано более 170 км республиканских дорог с цементобетонным покрытием. Сегодня одни из самых востребованных автобанов - М3 Минск - Витебск, а также Р53 - дорога в направлении Жодино и Борисова.
Логистически более привлекательным становится и город Лида - вокруг этого райцентра строят объездную дорогу. О бетонных аргументах в пользу широкополосных магистралей на высоких скоростях Алексей Кондратенко.
Первая строительная техника появилась в пригороде Лиды полтора года назад. Перед дорожниками стояла сложная задача - с нуля построить больше 4 км современной скоростной трассы с велодорожками. Местность здесь болотистая, поэтому приходилось рыть котлованы до 7 метров в глубину.
Генрих Широкий, директор "ДСУ-24" ОАО "ДСТ-6" г. Лида:
Комплекс земляных работ выполнен в полном объеме. Идет устройство дорожной одежды. Уже начали укладывать асфальтобетонное покрытие. Идет устройство пешеходных дорожек, велосипедных дорожек. Строительство ведется в несколько этапов по госпрограмме "Дороги Беларуси". Первый самый сложный, чуть больше 4 км, планируют сдать в ближайшее время. На очереди еще около 10. Проект позволит разгрузить Лиду от транзитного транспорта, который едет к границе с Литвой и улучшить экологическую ситуацию.
Новые автодороги Минской области
Из Гродненской области держим курс на Центральный регион, где также строят стратегически важные дороги. Р53 - трасса "ньюсмейкер"! По пути: Курган Славы, далее - столичный город спутник Смолевичи. Потом - Жодино и БелАЗ. А следом, завод "БелДжи", а еще футбольная "Борисов-Арена". Одним словом, направление буквально круглосуточно востребованное.
Агросезон - в полях, цехах и лабораториях всех регионов страны. Гендиректор Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию Сергей Кравцов за неделю может проехать более тысячи километров. В составе НПЦ - 6 институтов: от Гомеля и Несвижа, до Могилева и Бреста. И везде нужно побывать.
Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Буквально год-два назад у меня дорога занимала из Жодино до Минска занимала час! Вы представляете - час! Раньше настолько аварийный участок дороги был. Если сдадут два участка, то она сократится максимум до 30 минут. Один из объектов НПЦ - селекционно-семеноводческий комплекс - находится недалеко от Жодино возле трассы Р53. Поля с пшеницей, рапсом, ячменем и другими культурами - по обеим сторонам дороги. Техника ученых сможет ездить везде - для этого прорыли тоннель. А старый асфальт от стройки использовали для подсыпки своих же полевых путей. Хозяйский подход.
Сергей Кравцов:
Они сделали нам прокол под дорогой. Под наш размер: самой большой габаритной техники - комбайна, ширина, высота. Чтобы мы без препятствий переезжали на ту сторону. Это асфальтный гранулят, мы приобрели несколько тысяч тонн. Тоже благодаря дорожникам мы взяли отходы производства, можно сказать, и уложили себе своими силами. Вы знаете, как Президент говорит, что вам мешает? Взять, сделать и не просить государство. Сделайте сами. М3 - одна из ключевых автодорог, которая не просто связывает Минск с Витебском. Здесь проходят интенсивные туристические и грузовые маршруты. Более того, это направление к северным морским портам России.
Широкополосная бетонка на участке между Логойском и Плещеницами уже готова на 40 %. Ну а весной и летом у строителей свой "форсаж": начинает работать бетоноукладочная техника. Стоимость одного километра бетонного покрытия сегодня почти сравнялась с асфальтовым, но сроки службы разные.
Алексей Чернюк, заместитель гендиректора РУП "Минскавтодор-центр":
Межремонтный срок у асфальтобетона 12-15 лет, а тут мы можем рассчитывать на сроки уже от 25 лет. Экономический эффект от примерно тех же финансовых вложений, он значительно выше. До этого момента мы выполняли в основном земляные работы, и они в большей части уже завершены. Для обеспечения безопасного и комфортного движения на данном участке строим две транспортные развязки.
Одна из них появится в месте, которое хорошо знакомо белорусам и многим туристам.
Поворот на "Хатынь" - особое место по пути на М3. С открытием нового музея в мемориальном комплексе поток туристов увеличился. Здесь появится двухуровневая развязка, удобно будет подъезжать к ресторану. При этом сам знаменитый монумент останется на своем месте.
Вернемся на автодорогу Р53, где после "зимовки" готовится к работе мобильный бетонный завод. Объект с солидным послужным списком: за 9 лет эксплуатации он принес немало пользы в разных регионах.
Виталий Козел, производитель работ филиала ДСУ №43 ОАО "Строительно-монтажный трест №8":
Он у нас участвовал в строительстве второй взлетной полосы в Национальном аэропорту. МКАД строили. Ездили в Питер, помогали россиянам строить в Левашово - аэропорт - в прошлом году. Сейчас он готовится к новому сезону. Нам здесь осталось уложить около 13 тыс. т бетонной смеси.Весь же участок трассы от Смолевичей до Жодино приобрел финальные очертания и готовится встретить новоселов - автомобилистов и пассажиров.
Алексей Худой, начальник технического отдела РУП "Минскавтодор-центр":
Осталось завершить чуть более 2 км цементобетонного покрытия, выполнить благоустройство дороги. Все искусственные сооружения практически готовы, а это 3 путепровода, 4 транспортных развязки, тоннель для сельхозтехники, а также 4 подземных пешеходных перехода.
Трасса Р53 продолжит оставаться в нашем фокусе внимания - в этом году продолжится ее реконструкция на участке от Жодино до Борисова. Также стартует строительство автомобильной дороги М10. Под модернизацию попадет и Р46. Она - часть коридора в сторону Санкт-Петербурга.
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