Хороших новостей в новом году!

Поздравления с наступающим Новым годом от политическихобозревателей Агентства теленовостей



2019 широко обозначен в большой политике. Более десятка стран от Азии до Европы. Наш Президент много ездил, но не меньше гостей принимали мы у себя. Это был год рукопожатий, встреч и разговоров. Не всегда простых, но всегда честно и по делу. О мире и равновесии в регионе, о том, что важен каждый.



Желаем вам уверенно в новом году смотреть в глаза партнерам, беречь свой дом и родных людей.

