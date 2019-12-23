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Хороших новостей в новом году!
Поздравления с наступающим Новым годом от политическихобозревателей Агентства теленовостей
2019 широко обозначен в большой политике. Более десятка стран от Азии до Европы. Наш Президент много ездил, но не меньше гостей принимали мы у себя. Это был год рукопожатий, встреч и разговоров. Не всегда простых, но всегда честно и по делу. О мире и равновесии в регионе, о том, что важен каждый.
Желаем вам уверенно в новом году смотреть в глаза партнерам, беречь свой дом и родных людей.
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