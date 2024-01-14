"Хорошки" исколесили сцены от Владивостока до Америки и влюбляли в Беларусь

Они отказались от двух притопов и превратили культурный код нации в хореографический ГОСТ. Наш танцевальный бренд, влюбивший в Беларусь весь мир. "Хорошкам" сегодня полвека! Легендарный ансамбль поздравил и Президент.

От них пляшет новая эра народного танца. Постановки, по которым можно изучать историю Беларуси. Этот визуальный учебник с восхищением приняла Америка, Индия, Италия, Франция, пока коллеги по цеху критиковали за па не по канону.

Мотив деревень пересказала в танце мастер Гаевая. Патриарх белорусской хореографии развеяла стереотип, что белорусы лишь в лаптях. Вывела из-за кулис личностей в мехах и шелках, позволив себе историческую реконструкцию под живой оркестр.

Часто вопреки и в 90-х - на экспорт. Неофициально театр танца, в котором аккумулируется вся энергия национального этноса. Наш корреспондент Лидия Заблоцкая лявонихой протанцевала биографию легенды, оцифровав архивы и отправившись на поиски истоков ансамбля. Все эксклюзивы - в фильме "Все будет Хорошки!" 20-го января, а пока - разогрев. Отмотаем на 50 лет назад архив "Хорошек".

В ритмах родины

Эпоха Валентинов в белорусской хореографии. Пока Елизарьев сотворял миры в Большом, Гаевая перекраивала вопреки народные "гопанки" и создавала свои театральные шедевры в па. К слову, трудовые книжки обоих легли на столичные столы с разницей лишь в два месяца. 1974-й - год возрождения белорусов в танце.

Именно 26 числа в январе месяце я впервые в малом зале (он назывался 7-1 класс) провела первое занятие. С этого момента считаю начало работы над созданием настоящего белорусского народного коллектива, который бы говорил о Беларуси, о ее природе, о ее красотах, о людях добрых, смешных, замечательных. Валентина Гаевая, основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", народная артистка Беларуси

Днем рождения ансамбля "Хорошки" стал ноябрь 1974 года, когда ансамбль дебютировал на "Белорусской музыкальной осени", - рассказывает голос диктора за кадром кинохроники.





Но это был не дебют для Гаевой (и ее сотворителя коллектива Дудченко). Русская отличница (два красных диплома о высшем образовании), она опустилась с ленинградских пуант на могилевский паркет автозавода имени Кирова в 1967-м.

В Доме культуры, когда приехал Николай Григорьевич и Валентина Ивановна, создался коллектив "Веснянка". И вот с "Веснянки" все пошло. Я пришел в этот коллектив до армии, потанцевал. Федор Балабайко, ассистент балетмейстера Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженный артист Беларуси

"Федя Балабайко - наш общий любимец и главное открытие коллектива. Самая большая удача Феди - роль приказчика в "Кадрили", - рассказывают в архивной телепередаче.

"У нас на то время был молодой и даже лучший коллектив в Могилевской области. Любые номера, даже премьеры, которые мы делали здесь, показывали здесь, а потом уже на конкурсе. Публика всегда принимала прекрасно", - говорит Федор Балабайко.

На одном из республиканских конкурсов "Весялуха" авторства Гаевой была признана лучшим белорусским номером. Хореографа перевели в Белгосфилармонию, там она украшала движениями эстрадные номера. А душу отвела в своем народном ансамбле. Создавала с нуля. Из успешного могилевского коллектива переехали двое.

В Министерстве культуры СССР понимали, какую задачу я перед собой поставила. Прибалтика так и не сделала своих таких коллективов национальных. Что касается Беларуси, то... Россия, Украина имели ансамбль Игоря Моисеева. Я от него получала большую поддержку. Он любил смотреть выступления моего коллектива. Если бы не Игорь Моисеев, я бы ничего не смогла сделать. Валентина Гаевая, основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", народная артистка Беларуси

Когда мы там начали работать в филармонии, говорили, что до вас существовали коллективы, которые разгоняли через год-два. Я думал, что если случится такое, то поеду я в Могилев в свою родную котельную, говорю, буду работать. Но, видите, коллектив существует 50 лет. Федор Балабайко, ассистент балетмейстера Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженный артист Беларуси

Мужичок с ноготок, белорусские строи с орнаментами вручную от народной мастерицы из Зеленца и первый не танец - мини-спектакль.

Гаевая не копировала, а ездила в творческие командировки по деревням. Тот же Чаусский район. Как жито жмут или идут замуж. Следила за телодвижениями. Они вместо стандартного набора элементов "по книжке".

34 километра от Могилева в направлении Мстиславля, и мы в деревне Хорошки. Именно этот населенный пункт в свое время и дал название легендарному коллективу. Как так случилось? Это сегодня здесь буквально 2 десятка домов, а раньше гремел колхоз, был свой танцевальный коллектив, где пел, плясал каждый второй. Выступали они и на городских смотрах. Однажды на таком были Гаевая с Дудченко. Танец "Гусарики" они подсмотрели, в благодарность взяли и название "Хорошки".

"Хорошки" первыми из хореографических ансамблей стали рассказывать историю Беларуси под живой оркестр

И тут авторское. Партитуры писали по мотивам народных попевок. Восхищался сам песняр Мулявин.

Очень было много противников того, как я пишу аранжировки в народном стиле, стилизация для оркестра. Возмущались, что "не по закону, это не по композиции написано, беззаконие жанра". Я спокойно все выслушал, теперь те, кто меня хулил, тогда там же студентам предлагают: "Вот смотрите, это образец, как нужно писать". Иностранцы сидят, у них улыбка блаженная, они попадают в этот кайф и все. Они не знают, что с ними случилось. Они просто балдеют. Владимир Гинько, артист Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"

90-е. Пока советские коллективы разбиваются о перестроечный быт, перестраиваются "Хорошки" на экспорт. Взяли на себя статус культурных дипломатов. Работали на опережение, пока шла стройка независимой страны.

Мы были самый выездной коллектив, который меньше проводил времени дома, чем за рубежом. Гастроли у нас были по 3, по 3,5 месяца. Мы выезжали из лета и приезжали в зиму, когда ходили в шлепанцах и шерстянке. Светлана Кашталапова-Потапович, репетитор по балету Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси

"Ездили в Лондон. И к нам на концерт приходила сама Тэтчер. Она пришла, сказала: "Браво-брависсимо".



Они исколесили сцены от Владивостока до Америки. Италия и Франция требовала концерты на бис. Импрессарио были вынуждены продлевать гастроли. Влюбляли в Беларусь и возвращались. Публика ждала новые спектакли.

Был концерт в филармонии "Полоцкая тетрадь". Мы сидели на балконе на ступеньках, там просто яблоку негде было упасть. Все было занято. Вдруг луч высвечивает на сцене пару, а там стоит знать в таких старинных костюмах. Они начинают медленно-медленно двигаться. Это было такое зрелище. У меня мурашки прямо по телу. Я после того влюбилась. Я поняла, что народный танец - это два притопа, три прихлопа. Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"

Чтобы "Хорошки" не чувствовали кадрового голода, Гаевая открывает детскую студию. Лучших выпускников школы танца отбирала лично народная артистка и приглашала сразу на работу в основной состав.





В основном составе я проработала чуть больше 4 лет. Присутствие Валентины Ивановны Гаевой на репетициях - это была максимальная концентрация, потому что Валентина Ивановна любит, чтобы все очень быстро понимали. И у нас такое было выражение: "деточка, танцуют не красивые и сильные, а умные". Поэтому Валентина Ивановна любила умных. Анна Квилория, ведущая Белтелерадиокомпании, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" (2003-2007 гг.)

"Хорошки" думающие, глубокие по натуре профессионалы. Их проверило и турбулентностью 2020-го.

В сложный для страны период ансамбль "Хорошки" встал в один ряд с главой государства. Александр Никита, гендиректор Белгосфилармонии, артист оркестра Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" (2012-2020 гг.)

Прорабатывается международное сотрудничество. У нас уже есть наработки с нашим хорошим другом - Китаем. Мы планируем в принципе либо весной, либо осенью туда поехать. Руслан Абдул, директор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"