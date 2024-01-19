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"Хорошки" написали историю Беларуси танцем - Академическому ансамблю исполняется 50 лет

"Хорошки" нации! Они отказались от двух притопов в пользу первых национальных мюзиклов. Хореографический авторский бренд, влюбивший в Беларусь весь мир! Академическому ансамблю "Хорошки" полвека! Они разули стереотип о белорусах в лаптях и вывели из-за кулис личностей в мехах и шелках. Написали историю Беларуси танцем.

Авторы Агентства теленовостей отмотали на 50 лет назад архив. Уже завтра, в 12:15, "Все будет Хорошки"! Фильм-биография о легендарном театре танца.

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