"Хороводное" дело: следователи Бреста установили личности 115 человек, участвовавших в массовых беспорядках

Следователи в Бресте установили личность 115 человек так называемого хороводного дела. 13 сентября прошлого года собравшиеся вышли на дорогу в центре города, перекрыв движение на перекрестке. С учетом полученных доказательств в рамках уголовного дела более сотни фигурантам предъявлены обвинения в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятий.