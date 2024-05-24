Хоругвь с ликом Николая Чудотворца вручили минской милиции

Церемонию освящения провел Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Патриарший Экзарх отметил, что нашей милиции в служении Отечеству часто приходится бывать в ситуациях, связанных с риском для жизни ради того, чтобы наши люди жили в мире, спокойствии и свободе. И хоругвь будет защищать и оберегать каждого, кто на службе.