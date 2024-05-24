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Хоругвь с ликом Николая Чудотворца вручили минской милиции
Духовное знамя обрела минская милиция. Хоругвь с ликом святителя Николая Чудотворца была вручена начальнику ГУВД.
Церемонию освящения провел Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Патриарший Экзарх отметил, что нашей милиции в служении Отечеству часто приходится бывать в ситуациях, связанных с риском для жизни ради того, чтобы наши люди жили в мире, спокойствии и свободе. И хоругвь будет защищать и оберегать каждого, кто на службе.
Торжественное событие предварил молебен в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В стенах которого собрались сотрудники столичной милиции, ветераны и воспитанники подшефных военно-патриотических клубов.
Значимость момента добавил и тот факт, что мероприятие прошло в год 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в год 80-летия минской милиции.
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