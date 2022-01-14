Хоругвь торжественно передана белорусским спасателям

Белорусские спасатели сегодня обзавелись хоругвью: в храме Рождества Пресвятой Богородицы Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси в торжественной обстановке передал стяг министру по чрезвычайным ситуациям. Официальным символом воинской части является боевое знамя, олицетворяющее доблесть и славу его военнослужащих. Хоругвь также веками была воинским знаменем, но церковным. И теперь, когда восстановлено историческое взаимодействие спасателей с Белорусской православной церковью, по благословению владыки Филарета возродилась и традиция вручения хоругви воинским частям.



В прошлом году МЧС и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве - за это время был проведен ряд совместных мероприятий, в том числе закладка капсулы с землей с мест гибели и захоронения работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших при исполнении служебного долга.