"Хоругвеносцы на убой": какие боевые подразделения из беглых белорусов готовят в Польше?

Какие боевые подразделения из беглых белорусов готовят в Польше и почему за романтическими названиями типа "хоругви" или "Паспалітае рушэнне" на самом деле стоит обычное обиралово и обман?

Об этом телеканалу "Беларусь 1" стало известно напрямую из Польши. Люди, которые обладают исходниками видеотренировок в лесах Подляского воеводства, поделились этими эксклюзивными кадрами.

Выводы - солдат-неудачи готовят исключительно в качестве пушечного мяса и очередных жертв. Да еще дерут за это с них деньги.

Отдельная тема - система подготовки. Несчастные думают, что получают реальные боевые навыки - на деле представляют из себя в лучшем случае ряженых во что попало "ролевиков" со страйк- больным оружием.

В лагере обреченных на провал есть и несовершеннолетние женского пола, которые ночуют в палатках со взрослыми. Еще один миф - то, что скрывающие свои лица и данные недобоевики неизвестны нашим силовикам. Мы в очередной раз его развенчаем.

Специальный репортаж "Хоругвеносцы на убой" прямо сейчас.

Хоругвеносцы на убой

Военное вторжение в Беларусь. Это задача максимум для беглых, поставленная польскими кукловодами. Они даже этого не скрывают. Так называемые хоругви, "Паспалітае рушэнне" - это попытка создать за границей задел из пушечного мяса для возможной интервенции. А чтобы бараны охотнее шли на бойню, им придумали название поромантичнее. Хоругви - это религиозное знамя. На этом все возвышенное заканчивается и начинается цирк. Для нас, зрителей, бесплатный, а для них - совсем наоборот. Об этом и пойдет речь.

Перед нами удивительное - видеоисходник. О том, почему его хотели скрыть, расскажем позже. Это съемки в лесочке около польского города Августов. Сбор белостокского и вроцлавского "хоругвиев" и еще одного литовского клуба таких же клоунов. Всего примерно 50 человек. Лица они пытаются скрыть, но мы познакомим вас с ними поближе.

За арафаткой прячется Руслан Магомедхабибович Асадулаев. 1991 года рождения. Как ни странно, но Руслан Магомедхабибович выбрал себе позывной "Шляхтич". Потому как страсть к переодеванию в наряды польских феодалов в нем настолько сильна, что он демонстрирует это везде, где только можно. До того, как горячий парень-шляхтич совершил беглый исход к польским предкам, он засветился в белорусских Барановичах - не спешил платить работникам "Барановичского бизнес-инкубатора". И принимал незаконные решения о сдаче в аренду за мзду, разумеется, помещений. Чтобы вы понимали, уровень интеллектуального развития Руслана Магомедхабибовича, обратите внимание на страйбольный автомат в его руках с установленным задом наперед прицелом. Что тут скажешь? Боец хоть куда, боевое оружие в руки таким не давать.

Продолжим знакомство с любителями ролевых игр из потешных польских "хоругвий". Вот человек в кепке, очках и маске с говорящим позывным "Дуб". Полагающий, что Интернет анонимен, а эти его съемки безопасны. Тоже, как видим, любитель средневековых поединков. В миру - Андрей Комлик-Яматин. 1985 года рождения. Он аж целый инструктор Белостокской "хоругви". Ярый противник действующей в Беларуси власти, неоднократно принимал участие в акциях протеста. Большой фантазер.

Это он про своих подопечных в лесу. Коих было на тот момент 50 человек. Как раз, чтобы захватить Гродно при помощи страйкбольных автоматов. Но иногда Андрея несет, и он режет правду-матку.





Присядьте, если стоите. За эти сборы, если так можно выразиться, в польском лесу эти бравые вояки платят деньги. Не им платят, а они платят. С каждого - около 300 долларов. Людей готовят на убой. Да еще за их деньги! Это просто невероятно. Поэтому не удивляйтесь разношерстному шмоту этих вояк, приобретаемому на какой-нибудь барахолке типа "поля чудес". Это списанное обмундирование ВС Великобритании. Или вот такому самому дешевому квадрокоптеру. Без системы обвеса и сброса. Максимум, что он поднимет - шишку, привязанную изолентой. И то, если не очень большую.

Сергей Бородич - 1989 года рождения не врет. Все они тут на птичьих правах. Сегодня он бухгалтер из Вильнюса, которого окучило литовское ДГБ - тамошняя служба Госбезопасности. Но в польском лесу происходит магия, и он превращается в инструктора, обучающего "бойцов" пилотировать бесполезный квадрокоптер. Бородич и тут не даст соврать.

Бухгалтер понимает, что на олухов тратиться по-настоящему никто не будет. Но разбавим это мужское общество. Пуцыкович Александра Олеговна. Внимание - 16 лет. Несовершеннолетнюю дочку ночевать в лес в палатку со взрослыми мужиками отпустила ее мама. Любительница раздавать интервью экстремистским СМИ. В октябре 2022-го она уехали в Вильнюс. И вот до чего дошли. Ребенка готовят стать пушечным мясом.

Кстати, о мнимой анонимности. Давайте для разнообразия познакомимся с теми, кто на заднем плане в кадре. Сергей Геннадьевич Ерш. Любитель выпить водки в общественных местах и драк в составе футбольных фанатов. Здесь ему и позывной оставили созвучным фамилии - Ерш.

Еще один герой потешных сборов - Андрей Шляпов. Позывной "Боб". Гражданин неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности.





Что ж, люди, дававшие интервью, спрятав лица, результат оправдал ожидания? Придет время - покажем и всех остальных. Белорусские силовики знают каждого поименно. Все участники террористического формирования автоматически становятся фигурантами уголовного дела. Теперь пришло время благодарить наших неравнодушных внештатников из редакции польского телеканала "Белсат", признанного в Беларуси экстремистским. Они и предоставили нам исходники записи, сделанной 1 июля. Ваши усилия зачтутся!