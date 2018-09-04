Хот-дог водителю за огнетушитель

Сегодня во время обеда водители бесплатно могли получить своеобразный перекус. Одно условие - наличие исправного огнетушителя. Такую акцию провели сотрудники ГАИ, МЧС и сеть автозаправок. У 8 из 10 машин огнетушитель оказался неисправным или его не было вообще. Все водители, которые сегодня получили хот-дог, одновременно стали участниками гастромарафона и могут далее поучаствовать в так называемых Европейских голодных играх.