"Хоть на какие-то миллиметры приблизить мирное урегулирование" - в 1999 году Лукашенко под бомбами прилетал поддержать Югославию

25 лет назад без санкции Совбеза ООН НАТО начало бомбардировки Югославии. 78 дней и ночей бомбили мирные города. В общей сложности было сброшено 15 тонн обедненного урана.



В этой агрессии, в одиночестве, в окружении светлым моментом был братский народ Беларуси и особенно Президент Лукашенко, который под бомбами, когда в небе были американские самолеты, прилетел, чтобы поддержать президента Милошевича и борьбу против НАТО, признается сербский генерал в отставке Лука Кастратович. "Это невозможно забыть!" - эмоционально говорит он.

Когда люди в Сербии слышат слово "Беларусь", они готовы обнимать белорусов. Они помнят самый важный для них визит Александра Лукашенко вдалеком 1999 году. Глава государства стал посланником белорусов на растерзанной тогда земле.

"Я не могу не отметить, вспоминая страшные дни, какдля нас это было значимо, когда ваш Президент прилетел. Это было событие. Как будто мы победили", - говорит актриса театра и кино, режиссер, лауреат спецпремии Президента Беларуси Ивана Жигон.

Ее отца очень тронуло, что Александр Лукашенко посетил военный госпиталь, где был в том числе и раненый подросток, он даже заплакал,вспоминает Ивана Жигон.

Белорусский лидер полетел по закрытому небу под "добрые" советы и предостережения НАТО: гарантий безопасности нет абсолютно.

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И тогда, 25 лет назад, все мы -миллионы белорусских людей- верили в этот перелет. Верили своему Президенту (как верим безоговорочно и сегодня). Александр Лукашенко прилетел в Белград, чтобы хоть "на несколько миллиметров приблизиться к миру".

"Мой визит в Югославию в это тяжелое время сможет хоть на какие-то миллиметры приблизить мирное урегулирование этой проблемы", - сказал в 1999 году Президент Беларуси.

Большое спасибо Президенту Беларуси, говорит министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. "Лукашенко - один из лидеров, которого очень любят в Сербии большинство сербов, - отмечает она. - Я тоже его поклонница, потому что я думаю, что он просто уберег Беларусь от тех потрясений, которые случились с моей страной и которые закончились войной".

Через несколько минут после приземления борта номер один зазвучала воздушная тревога. Под нее и на фоне бомбовых ударов авиациипрошли два с половиной часа переговоров. Журналисты назовут это "визитом под бомбами НАТО".

Тогда миротворческой инициативе Беларуси противостояло множество стран. Можно было почувствовать, каково это - быть одному против многих. Но уже тогдани Президента молодой страны, ни белорусовэто нисколько не смущало.

Я был молодым врачом, принимал участие в уходе за большим количеством раненых. Конечно, среди раненых было много гражданского населения вместе с военнослужащими. Агрессоры не выбирали цели. И я не могу забыть визит господина Лукашенко, Президента дружественной страны, который много значил для нас в те времена, когда на нас нападали со всех сторон. Сржан Старчевич, полковник, доцент, директор клиники ортопедической хирургии и трансплантологии Академии военной медицины (Сербия)

Наш Президент навещал раненых в госпитале,на улицах общался с жителями Белграда, которые по ночам подвергались налетам авиации альянса.

Для нас очень большая гордость была, что он был с нами. И я бы хотел, если бы у меня была такая возможность, пожать ему руку и сказатьспасибо. Золтан Дани, полковник на пенсии, военнослужащий (участвовал в поражении Сербией бомбардировщика F-117)

Александр Лукашенко прилетел в Югославию 14 апреля 1999 года. А 28-го в 6 утра из Минска в Белград вышла 31 машина с гуманитарной помощью - 500 тонн груза.

И несколько дней спустя послание дружбы в целости доставили в город, который с воем раздирали натовские бомбы. И это сегодня не забыли даже те, кто уже и не помнит, как выгляделиулицы города до той войны.

Я очень хорошо помню, когда Президент Лукашенко прилетал. Он настоящий друг нашего народа и страны. Недалеко от аэропорта, я хорошо помню, я увидел самолет,уходящийдо венгерской границы. Они начинают нас бомбить еще более жестко. Беларусь была с нами. Славенко Терзич, экс-посол Сербии в России, дипломат, историк

Пословам экс-дипломата, он очень часто бывал в Российской Федерации, и уже тогда говорили: то, что происходит в Югославии, только начало большого похода с Запада на Восток. И сейчас, к сожалению, мы свидетели этого.

В истории с визитом белорусского лидера в Югославию есть один очень важный момент.