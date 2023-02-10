"Хотел бы посмотреть, кто это действительно придумал" - поляк возмущен закрытием ПП "Бобровники"

Сегодня Польша закрыла свой пункт пропуска "Бобровники". И теперь проехать в Польшу из Беларуси напрямую можно только через Брестскую область. Уже ночью к погранпереходу "Брест" начали прибывать машины на гродненских номерах. С той стороны благодарные за безвиз поляки не сдерживают эмоций. Варшава своих людей запугивала, угрожала, отговаривала - осталось только наглухо закрыть все варианты попасть в нашу страну. Дальновидность нашего Президента сыграла на опережение - в ответ поляки себе выстрелили в ногу.

Наши корреспонденты узнали, что происходит на белорусско-польской границе.

Польша закрыла погранпереход "Бобровники"

За полчаса до официального закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица" с белорусской стороны заметное оживление. Несколько десятков автомобилей въезжают на территорию в надежде успеть попасть в Польшу. И если белорусские службы оформляют документы за считанные минуты, коллеги из соседней страны не спешат открывать шлагбаум. Причем даже для своих. Белорусский безвиз давно не давал спокойно жить польским властям, так почему же не закрыть границу?

"Для них это гораздо хуже, потому что родственники ездят. Мы фактически один народ, должны как-то общаться, ездить друг к другу в гости. Так должно быть. Политика не должна нас касаться", - говорит водитель.

"Здесь живу рядом, очень удобно было через этот переход переезжать. А сейчас через "Козловичи", наверное, ездить будем", - сказал другой мужчина.





Причем ситуация возмущает не только белорусов, но и жителей Польши.

Этому правительству нет дела до простых поляков. Дуда и Моравецкий заступаются за Зеленского, Почобута и всех остальных, а то, что люди от этого страдают, в очередях стоят - им плевать. Я езжу в Беларусь раз в неделю. У меня здесь родственники, и чтобы купить топлива. Теперь это будет невозможно. В Беларуси посадили нашего шпиона, это правительство облажалось, а страдать будем мы. За один день такие дела не делаются, надо предупреждать заранее. Хотел бы посмотреть, кто это действительно придумал. Житель Польши

Водителям большегрузов пришлось тоже поменять свои планы. Многие уже успели оформиться на белорусской стороне, и вот - красный свет. Поляки развернули даже тех, кто въехал на нейтральную территорию.

"Это все негативно скажется на обстановке, на движении и на нашей работе. Мы и так в колейках стоим по двое-трое суток. Это не так просто. И сейчас эта вся нагрузка ляжет на другие пункты пропуска", - считает водитель-дальнобойщик.

После того, как "Бобровники" закрыли, в белорусском пункте пропуска осталось около 40 оформленных грузовиков и 60 легковушек. В зоне ожидания - более 200 фур. Все они получат разрешения, чтобы пересечь границу в другом пункте пропуска.





Некоторые люди хотели пересечь границу до времени, объявленного Республикой Польша о закрытии в одностороннем порядке ПП "Бобровники. Конечно, это немного повлияло на нашу деятельность. Но мы были к этому готовы, сил и средств для этого хватало. Естественно, госграница не может остаться неохраняемой. Мы будем продолжать охранять. При этом мы примем меры для усиления других направлений. Перенаправим наших сотрудников в другие пункты пропусков, где осуществляется пограничный контроль, и граждане пересекают госграницу. Андрей Шока, начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы

Первые водители из Гродно приехали в Брест уже этой ночью. В неприятную ситуацию попали 20 пассажиров рейсового автобуса Гродно - Варшава, которым пришлось проделать круг в 180 км. Екатерина Танана едет с пересадкой во Вроцлав и переживает, что скорее всего, не успеет на поезд, билеты на который купила заранее.

Была шокирована, потому что Польша обычно заранее предупреждает за 2-3 дня, а тут за сутки, даже меньше. Не понятно, будет ли транспорт. В Варшаве мы только поздно вечером будем. Екатерина Танана, жительница г. Гродно

Хорошего мало. Я не знаю, как это будет. И так стоим немало. Я уже с семи утра здесь. Это уже сколько? Семь часов. Виталий Шмыгин, житель г. Минска

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: Виталий Шмыгин, житель г. Минска

Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем и сегодня пункт пропуска работает не на полную силу. При пропускной способности 1700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки за минувшие сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств.

Больше машин ожидают и в пункте пропуска "Козловичи", который работает для большегрузного транспорта.

В канун новогодних праздников очередь из фур растягивалась на 30 километров. Водители были вынуждены сутками жить в кабинах. Закрытие пункта пропуска в "Бобровниках" может спровоцировать похожий коллапс.

Первые водители, которых развернули в "Бобровниках", уже подъезжают к погранпереходу "Козловичи". Дальнобойщик из Кыргызстана Геннадий Дубский уже почти месяц в дороге. Но путешествие придется продлить.

Граница закрыта, и вернули сюда. У меня туда и электронка была выбита, но не получилось. Пришлось вернуться сюда. Геннадий Дубский, дальнобойщик (Кыргызстан)