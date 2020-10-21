Хотел привлечь внимание

Учиться никогда непоздно. Особенно, если тебе 45 и ты предпочитаешь вандализм. Изрисовал проезжуючасть, чтобы привлечь внимание общественности - именно так объяснил своеповедение этот минчанин. Сотрудники милиции задержали индивидуальногопредпринимателя с поличным возле одного из домов на проспекте Независимости.Мужчина во дворе на проезжей части намеревался нарисовать бело-красно-белыйфлаг. При виде сотрудников милиции стал убегать, но не смог.