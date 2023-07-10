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Хотели взять в аренду дом за городом, но стали жертвами мошенников
Работа по предоплате - очень выгодное дело, правда, только в одностороннем порядке. Сразу четверо жителей столицы написали однотипные заявления в милицию. Люди хотели взять в аренду дом за городом, но стали жертвами мошенников. По словам одной из потерпевших, интересное предложение она нашла в Instagram - отдых в доме на дереве. Профиль внушал доверие: был красиво оформлен, масса подписчиков. Девушка связалась с администратором и внесла предоплату. Правда чуть позже узнала о том, что так разводят людей и обратила внимание, что в профиле нет отзывов и комментариев.
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