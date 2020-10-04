Хотелось по-европейски - получилось как всегда. Евросоюз осудил Польшу за несоответствие демократическим стандартам

Брюссель заприметил в стране попустительство коррупции, ущемление свободы слова и отсутствие независимых судов. Напомним, той самой Польши, которая в благородном порыве пытается построить некую новую Беларусь, придумывает себе нового белорусского президента, раздает ключи от особняков для альтернативного правительства, активно финансирует теле- и телеграм-каналы, содержание и риторику которых любой здравомыслящий человек не будет даже и комментировать.







Не заладилось у Польши не только с Западным, но и Восточным флангом

МИД Беларуси не просто отзывает своих послов из Вильнюса и Варшавы, но и предлагает последовать этому примеру. Действия ответные и вынужденные. Но предложение к исполнению обязательно. Помимо внешнеполитических, хватает и внутренних проблем. На польских улицах один протест сменяет другой. Только за прошедший сентябрь недовольны политикой действующего правительства были и фермеры, и судьи, и представители ЛГБТ-сообществ, и экологи, и шахтеры - в общем, список длинный. А разговор короткий. Агрессивные действия силовиков, слезоточивый газ и никакого диалога. Любители критиковать других, своих проблем и не заметили?

Продолжит

Мария Петрашко.

Не солидарны поляки и с неравнодушием премьера Моравецкого к делам другой страны. От варшавских реформ в угоду США и Евросоюзу сами поляки готовы провалиться сквозь землю или хотя бы не подниматься на поверхность, как это сделали 65 шахтеров в знак протеста против новой энергетической политики Польши в такт зеленому вектору Евросоюза. И, конечно, во имя максимального сближения с Вашингтоном в области энергетической безопасности. Только это никак не обезопасит сотни тысяч горняков, которые от таких реформ попросту потеряют работу. Получается, пока наших шахтеров из Варшавы в телеграм-каналах подстрекали бастовать, у самих случился подземный бунт. Хотя и на поверхности сотни человек мирно протестовали, но реакция польских силовиков была радикальна.

Хотелось по-европейски, а получилась как всегда - по-польски. Или вот как-то не по-европейски, не толерантно обошлись с толерантным митингом. Разогнали представителей ЛГБТ-сообщества с особой страстью. Те вышли поддержать ранее задержанную активистку, от жестких разгонов пытались прятаться за воротами Варшавского университета. Пожалуй, впервые стены вуза наблюдали такой аншлаг.





По закону теперь стихийные антикарантинные демонстрации в бывшей Польской Народной Республике под запретом

"Нет демонстраций - нет проблем", - решили польские власти? Несколько месяцев подряд поляки выходили на акции антикарантинных протестов - им демократично отвечали слезоточивым газом и жесткими арестами. Они настаивали - из-за карантинных ограничений экономика страны оказалась в глубокой яме. Но тут европейским странам бывшего СССР не привыкать уезжать в центральные части Европы на заработки. Хотя снова польские власти не постеснялись залезть в карманы поехавших и заставляют платить налоги. На таком демократичном фоне особенно смешны высказывания гражданки Беларуси Тихановской о Польше.