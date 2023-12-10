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Хотите насладиться летом среди зимы и провести тропические выходные? Ботанический сад приглашает на экскурсию

Ботанический сад предлагает насладиться летом среди зимы и провести "тропические выходные". Экзотические цветы и величественные пальмы. Представлено около 40 видов этого удивительного дерева: финиковая, сахарная, винная, калифорнийская. Здесь нашли себе дом и стрелиция Николая, и красное африканское дерево.

Сейчас пальмы не только часть интерьера. Дерево используют в медицине, на предприятиях и даже на кухне. На время работы живой экспозиции в Пальмарии появятся и другие растения тропиков.

Специалисты расскажут, откуда они прибыли, какими полезными свойствами обладают и почему не каждый цветок стоит заводить дома.

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