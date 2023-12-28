Хотите прочувствовать всю атмосферу Нового года? Посетите "Дом Рождества" в Минске

Мириады шаров и гирлянд, красные дорожки и волшебная лестница, мимы, клоуны, лесные эльфы и другие знакомые герои из любимых сказок. Во Дворце искусства на время зимних праздников и детских каникул открылся "Дом Рождества".

Выставка с порога погружает в новогоднюю атмосферу - от тактильного восприятия до обонятельного. Здесь можно прочувствовать запахи Нового года, побывать в зеркальном коридоре, сделать фото на память в фотозонах, увидеть старинный сундук с дивными игрушками. Работает и почта Деда Мороза. Желания обязательно исполнятся, если правильно заполнить специальные открытки с конвертами.

