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Хотите прочувствовать всю атмосферу Нового года? Посетите "Дом Рождества" в Минске
Мириады шаров и гирлянд, красные дорожки и волшебная лестница, мимы, клоуны, лесные эльфы и другие знакомые герои из любимых сказок. Во Дворце искусства на время зимних праздников и детских каникул открылся "Дом Рождества".
Выставка с порога погружает в новогоднюю атмосферу - от тактильного восприятия до обонятельного. Здесь можно прочувствовать запахи Нового года, побывать в зеркальном коридоре, сделать фото на память в фотозонах, увидеть старинный сундук с дивными игрушками. Работает и почта Деда Мороза. Желания обязательно исполнятся, если правильно заполнить специальные открытки с конвертами.
А наверху для маленьких гостей демонстрируют мультфильмы, интерактивные спектакли. Для взрослых подготовлено шоу с участием артистов балета и музыкантов. "Дом Рождества" открыт с 11 утра до 11 вечера по 15 января.
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