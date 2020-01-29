"Хованщина" - остров, где за время Отечественной войны не ступала нога нациста

Безусловно, историческая память - это то, что объединяет народы. Нынешний год на всей постсоветской территории проходит под знаком Победы. И у белорусов память об истории Великой Отечественной заложена, кажется, на генном уровне. Ведь наша страна, как ни одна в Европе, потеряла на той войне каждого третьего своего жителя. На нашей территории были созданы сотни концлагерей и гетто. В партизанских отрядах сражались сотни тысяч человек. Места дислокации некоторых партизанских объединений сегодня музеефицированы. Один из них - мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" в Иванцевическом районе. Елена Бормотова продолжит.









Урочище "Хованщина" - это реальное место дислокации партизанского отряда номер 112

И сегодня к мемориальному комплексу ведет узкая лесная дорога и деревянный мост через болота. В годы войны здесь была обычная кладка, которая утопала в воде. Она не была видна с воздуха и о ней знали лишь проводники.

Попасть на лесной остров, окруженный топкими болотами, могли лишь избранные и проверенные люди. В годы войны это глубокий немецкий тыл, поэтому для дислокации отряда выбирали надежное место. Условные подходы в урочище были со стороны двух районов - с Березовского (это водный канал), и протоптанная в болоте тропа со стороны Ивацевичского.

Партизанский лагерь был семейным

Место дислокации партизанского отряда в 43-м стало местом нахождения штаба партизанского соединения, обкомов партии и комсомола. Здесь же находился госпиталь, лесная школа, где учились дети. Ведь партизанский лагерь был семейным. Сюда же перевели редакцию подпольной газеты "Заря".

И сегодня в урочище сохранились постройки партизанского лагеря