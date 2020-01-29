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"Хованщина" - остров, где за время Отечественной войны не ступала нога нациста
Безусловно, историческая память - это то, что объединяет народы. Нынешний год на всей постсоветской территории проходит под знаком Победы. И у белорусов память об истории Великой Отечественной заложена, кажется, на генном уровне. Ведь наша страна, как ни одна в Европе, потеряла на той войне каждого третьего своего жителя. На нашей территории были созданы сотни концлагерей и гетто. В партизанских отрядах сражались сотни тысяч человек. Места дислокации некоторых партизанских объединений сегодня музеефицированы. Один из них - мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" в Иванцевическом районе. Елена Бормотова продолжит.
Урочище "Хованщина" - это реальное место дислокации партизанского отряда номер 112
И сегодня к мемориальному комплексу ведет узкая лесная дорога и деревянный мост через болота. В годы войны здесь была обычная кладка, которая утопала в воде. Она не была видна с воздуха и о ней знали лишь проводники.
Попасть на лесной остров, окруженный топкими болотами, могли лишь избранные и проверенные люди. В годы войны это глубокий немецкий тыл, поэтому для дислокации отряда выбирали надежное место. Условные подходы в урочище были со стороны двух районов - с Березовского (это водный канал), и протоптанная в болоте тропа со стороны Ивацевичского.
Партизанский лагерь был семейным
Место дислокации партизанского отряда в 43-м стало местом нахождения штаба партизанского соединения, обкомов партии и комсомола. Здесь же находился госпиталь, лесная школа, где учились дети. Ведь партизанский лагерь был семейным. Сюда же перевели редакцию подпольной газеты "Заря".
И сегодня в урочище сохранились постройки партизанского лагеря
Они на том же самом месте, что и в 40-е годы. Инициатива создания мемориального комплекса принадлежала самим партизанам. Мемориализацию провели еще в 70-х. В последнее воскресенье мая в Хованщине собираются внуки и правнуки жителей семейного лагеря. Встречи ежегодные, начиная с 45-го.
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