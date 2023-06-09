Штраф за нахождение в купальнике, а также в обнаженном виде в общественных местах многократно увеличен в Абхазии, пишетSputnik.



Ранее штраф за появление в общественном месте в ненадлежащем виде в Абхазии составлял триста российских рублей. Теперь штрафникам придется распрощаться с шестью тысячами.



"Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда", - говорится в постановлении парламента страны.



Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.



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