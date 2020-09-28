Хождения выходного дня

Псевдозмагары вновь вышли на улицы Беларуси... С каждым разом зрелище становится все позорнее и малочисленнее... В очередной раз сами себя замучив бесцельным хождением по кругу, эти люди блокировали жизнь и отдых в городе абсолютному большинству белорусов в их законный выходной. Видимо, нарушения правопорядка стали глупой традицией их "новой Беларуси".





На неделе снова несколько раз протестующие выходили на улицы столицы

Минчанки, кажется, подустали от бессмысленных хождений, а может потеряли координатора - такое впечатление сложилось у съемочной группы, которая работала на женском марше в субботу. Девочки двигались хаотично, не могли договориться о направлении движения, перебегали дорогу в неположенных местах… Такие девичники стали, к сожалению, традицией. С каждой неделей все менее многочисленной. А вот адекватность участников по-прежнему вызывает вопросы.

На таких незаконных мероприятиях собравшиеся традиционно настроены агрессивно к госканалам, скандируют, что и свободы не хватает, и слова и вообще,и государство неправовое... Но давайте для начала вспомним действующие законы и будем их соблюдать. Для начала прочитайте 35-ю статью Конституции вдумчиво и до конца. И разрешите, наконец, говорить оппонентам – у нас же свобода слова и демократия. Кстати, заявлено было субботнее мероприятие как репетиция некой инаугурации, которая должна была стать только разминкой перед главным действом. А на воскресенье польские телеграм-каналы назначили саму инаугурацию. Призывали приходить с портретами своего лидера.

Портретов на улицах никто так и не рассмотрел. Напомню, эти люди упрекают президента в том, что он якобы провел тайную инаугурацию... А сами пытались до такой степени законспирировать свою церемонию, что в итоге никто и не увидел это "великое действо". Альтернативный план по сути оказался сорван, возможно, поэтому участники акции снова срывались на тех, кто думает не так как они. В итоге уже не в первый раз колонны бесцельно бродили по городу, перегораживая дороги и создавая неудобства минчанам. По традиции среди этих людей было много совсем молодых протестующих, которые, к сожалению, не красили своим присутствием.





Как и куда идти - извечная проблема таких акций