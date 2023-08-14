"Хозяева района мы" - как "бандит Бумажков" нанес неожиданный удар по немецкому штабу

Невелик городок, небогат. Глубинкой называют его, а стоять бы ему по праву в ряду городов-героев. Так говорят про поселок Октябрьский в Смолевичском районе.

В первые дни Великой Отечественной войны там был создан отряд "Красный Октябрь", названный в честь первого партизанского отряда времен Гражданской. Командиром отряда назначили Тихона Пименовича Бумажкова.

Много боевых дел совершили бумажковцы - так называли себя бойцы. Однажды разведка донесла, что в райцентре разместился немецкий штаб. Тихон Пименович немедленно собрал командиров на совещание, чтобы обсудить план уничтожения врага. Заканчивая свое выступление, Бумажков сказал: "Хозяева района мы. Ими и останемся".

В июле в Октябрьский район был направлен мехотряд подполковника Курмышева. Между отрядами было установлено тесное взаимодействие. Немцы испытали такие основательные удары, что именовали командиров "бандит Курмышев" и "бандит Бумажков".





Как рассказывает местная жительница Мария Бабинич, недалеко от Октябрьского, в деревне Оземля, расположился на отдых немецкий штаб. Рядом проходила железная дорога. Партизаны никак не могли разгромить штаб в Оземле - было очень сложно подойти. Несколько раз туда отправляли разведчиков, кто-то из них погиб, а кто-то не возвращался. Чтобы не вызвать подозрений, было решено послать ребят, которые находились среди бойцов команды бронепоезда как дети полка, - Павла Страпко и Женю Зелинского. Мальчикам удалось узнать, сколько техники у немцев, где она стоит, где конкретно расположен штаб и сколько там солдат. Они много чего запомнили и вернулись в отряд.

Утром по железной дороге почти бесшумно подошел бронепоезд. В это же время партизанский отряд на автомашинах приблизился к деревне с другой стороны. И когда бронепоезд открыл огонь по зданию школы, где разместился немецкий штаб, партизаны и красноармейцы ворвались в деревню. Фашисты не ожидали такого удара. Штаб был полностью разгромлен.

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