3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Хозяева района мы" - как "бандит Бумажков" нанес неожиданный удар по немецкому штабу
Невелик городок, небогат. Глубинкой называют его, а стоять бы ему по праву в ряду городов-героев. Так говорят про поселок Октябрьский в Смолевичском районе.
В первые дни Великой Отечественной войны там был создан отряд "Красный Октябрь", названный в честь первого партизанского отряда времен Гражданской. Командиром отряда назначили Тихона Пименовича Бумажкова.
Много боевых дел совершили бумажковцы - так называли себя бойцы. Однажды разведка донесла, что в райцентре разместился немецкий штаб. Тихон Пименович немедленно собрал командиров на совещание, чтобы обсудить план уничтожения врага. Заканчивая свое выступление, Бумажков сказал: "Хозяева района мы. Ими и останемся".
В июле в Октябрьский район был направлен мехотряд подполковника Курмышева. Между отрядами было установлено тесное взаимодействие. Немцы испытали такие основательные удары, что именовали командиров "бандит Курмышев" и "бандит Бумажков".
Как рассказывает местная жительница Мария Бабинич, недалеко от Октябрьского, в деревне Оземля, расположился на отдых немецкий штаб. Рядом проходила железная дорога. Партизаны никак не могли разгромить штаб в Оземле - было очень сложно подойти. Несколько раз туда отправляли разведчиков, кто-то из них погиб, а кто-то не возвращался. Чтобы не вызвать подозрений, было решено послать ребят, которые находились среди бойцов команды бронепоезда как дети полка, - Павла Страпко и Женю Зелинского. Мальчикам удалось узнать, сколько техники у немцев, где она стоит, где конкретно расположен штаб и сколько там солдат. Они много чего запомнили и вернулись в отряд.
Утром по железной дороге почти бесшумно подошел бронепоезд. В это же время партизанский отряд на автомашинах приблизился к деревне с другой стороны. И когда бронепоезд открыл огонь по зданию школы, где разместился немецкий штаб, партизаны и красноармейцы ворвались в деревню. Фашисты не ожидали такого удара. Штаб был полностью разгромлен.
Смотрите фильм "Война народная. Красный Октябрь" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все