Хозяин питона, который пожаловал в один из детских садов столицы, найден

Хозяин необычного гостя, который пожаловал в один из детских садов столицы, найден. Накануне минские спасатели отловили тигрового питона на улице Уборевича. Четырехметровую змею отдали в зоопарк, ее осмотрели ветеринары. А сегодня утром хозяин забрал своего питомца. Кстати, как и его собрат из мультфильма "38 попугаев", тигровый питон не агрессивен и не ядовит. В неволе этот вид живет до 25 лет.