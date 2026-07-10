Хозяйки хлебных нив: две женщины-комбайнера открывают уборочную кампанию в Минской области

Каждый погожий день на вес золота, а каждый золотой колосок - в общий каравай. В центральном регионе задействовано 1,5 тыс. комбайнов. 2 из них в особом статусе - за их штурвалом девушки. Причем это дебют представительниц прекрасного пола в качестве самостоятельных комбайнеров.

Зерноуборочная машина полностью готова, настроение позитивное, как только позволит погода - сразу в поля. У диспетчера сельхозпредприятия "Деревное" Столбцовского района Татьяны Печурко это уже третья уборочная. И первая в особом статусе - самостоятельного комбайнера.

Татьяна Печурко, механизатор ОАО "Деревное":

"Гомсельмаш - это отличный комбайн. Мы уже работали на таком, но этот более новый. Мы надеемся, что он покажет хорошие результаты. В этом году мы планируем собрать озимый ячмень. В этом году мне будет помогать мой муж. Он будет подсказывать и поддерживать меня, так как комбайн еще новый, нам нужно к нему привыкнуть".

"Сначала мы пережили аномальную жару, сейчас у нас дожди, осадки", - поделился Артур Шкляревский.

Традиционно стартовая культура всей жатвы - это озимый ячмень. Здесь, на полях "Весейского покрова", он дает неплохую урожайность - 50 ц/га. Сама же культура ценится в животноводстве, она нужна для фуражных кормов.

"Мы получаем неплохие урожаи благодаря легким почвам, подстилаемым песками. В животноводстве это одна из самых ценных культур, даже по сравнению с пшеницей", - сказал главный агроном ОАО "Весейский покров" Артур Шкляревский.

В обычной жизни учитель в школе, а летом хлебороб. Для Марины Пенязь эта уборочная тоже третья. Но если ранее жительница Слуцка была помощником комбайнера, то в этом агросезоне девушка - капитан хлебного корабля. А в роли надежного ассистента - свекор. Марина всегда работает в тандеме с Дмитрием Ивановичем.

"Сейчас я работаю помощником, а она комбайнер, уже старшая. Я стараюсь прислушиваться к ее мнению и не перебивать. Иногда я даю ей советы или мы вместе обсуждаем рабочие моменты. Если после работы на поле остается зерно, наша задача - собрать его. Также мы следим за состоянием техники: чистим и смазываем комбайн", - рассказал механизатор ОАО "Весейский покров" Дмитрий Пенязь.

И вот они - первые персональные тонны нового урожая

Марина Пенязь, механизатор ОАО "Весейский покров":

"Это уже мой второй выезд на этой машине. Сразу видно, что она новая. Мы уже успели ознакомиться с ней и опробовать ее в деле. Большое спасибо Гомсельмашу за такие возможности, которые они предоставляют механизаторам, работающим на полях нашей страны".

"Сразу ощущается, какая ответственность ложится на район и на мои хрупкие плечи. Это важно для всех, особенно для хлеборобов, которые даже в такую нелетную погоду стараются намолотить как можно больше зерна, чтобы у каждой семьи был хлеб на столе", - добавила она.

Старт жатвы: комбайнеры-тысячники Минской области

Дополнительным вдохновением и особым энергетическим зарядом для аграриев Слуцкого района стали "Зажинки". Колоритный народный обряд - добрая традиция на старте хлебного сезона.

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома:

"В уборочной кампании задействованы 119 комбайнов и 146 единиц техники для отвозки зерна. Средняя нагрузка на один комбайн на круг составляет 350 га. Наша цель - достичь уровня прошлого года, а это 185 тыс. т зерновых и 29 тыс. т рапса".

Минская область традиционно славится как самым большим намолотом зерна в стране, так и своими комбайнерами-тысячниками. Судя по боевому настрою и целеустремленности хозяек хлебных нив из Слуцкого и Столбцовского районов, в этом году список вполне могут дополнить и два женских имени.