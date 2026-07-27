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Хозяйский подход: как мобильные группы КГК и прокуратуры обеспечивают качественную уборку урожая

Жатва-2026 находится на особом контроле у представителей КГК, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода и комитетов по сельскому хозяйству облисполкомов. Созданы специальные мобильные группы, которые призваны оперативно решать вопросы уборочной, в первую очередь - оказание практической помощи аграриям, также работает республиканский штаб, задача которого - вовремя реагировать на запросы в районах.

В таком важном деле, как уборочная кампания, нужен хозяйский подход, отмечают специалисты мобильных групп. Одна из точек для работы - Чашникский район. В хозяйстве "Иванский-Агро" уже закончили уборку рапса, сейчас ждут, когда дойдет колос, чтобы сразу отправиться в поле.

Замечания учли: накануне у мобильной группы был вопрос к перевозке урожая: не все машины оснастили тентами, а это могло привести к потерям при транспортировке.

"В тот же день все было устранено. Все было под жестким контролем исполкома - лично приезжали, проверяли. В этом плане - порядок", - заверил исполняющий обязанности директора ОАО "Иванский-Агро" Арсентий Хорольский.

исполняющий обязанности директора ОАО "Иванский-Агро"

"Внимание уделяется сохранности урожая и технике, которая работает в полях. Цель данных мероприятий - предупреждение нарушения законодательства", - пояснила старший помощник прокурора Чашникского района Ольга Суворова.

старший помощник прокурора Чашникского района

Как только урожай созрел, нужно подключать все ресурсы. Простой на мехдворе, отмечает комбайнер Иван Авакумов, недопустим. Он работал в свое время на разной технике, говорит, что самое важное: вовремя подготовить машину к выходу в поле, а при поломке - оперативно устранить неполадки.

Во время уборочной в Беларуси разработан поисковый механизм по запчастям. Срок устранения по гарантийной технике - сутки.

"Нет такого, что кто-то развернулся и сказал, что это не мой вопрос. Такого подхода нет в работе. Вы знаете: хорошо помогать тому, кто сам старается", - отметил замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Иван Каскевич.

замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Когда приезжают люди и со стороны могут подсказать тебе что-то, - это тоже огромная помощь. Это не значит, что проверка приехала и кого-то накажут. Сегодня мы что-то не увидели, они нам подсказали, мы оперативно устранили. И качество самой уборки будет лучше".

председатель Чашникского райисполкома

Специалисты, которые вошли в мобильные группы, выезжают в поля, мониторят обстановку на мехдворах и зерносушильных комплексах. На особом контроле - качество уборки урожая. Насколько высоким оно будет, зависит и от техники, и от специалиста, который управляет комбайном или машиной на отвозке зерна.

О каждом нарушении мобильные группы информируют местное руководство. Задача - максимально быстро решить проблемные вопросы, чтобы они не повлияли на темпы уборочной.

Дмитрий Гукалов, главный государственный инспектор КГК Витебской области:

"Накануне, несколько дней назад, я посещал этот район. Были выявлены некоторые нарушения, о чем были проинформированы местные органы власти: где-то комбайн находился еще на ремонте, где-то в зерносушильном хозяйстве требовалось что-то доремонтировать, где-то нужно было укрыть зерно".

главный государственный инспектор КГК Витебской области

Мобильная группа работает и в хозяйстве "Стреличево". Здесь убрали более 60 % зернового клина. Все зерноуборочные комбайны - в полях. Пора напряженная: не обходится без поломок техники.

Например, привести пресс-подборщик в порядок обещают в течение рабочего дня, а вот энергонасыщенный трактор требует более серьезного ремонта: он простаивает из-за проблем с коробкой передач. Запчасти заказали, а чтобы не было волокиты, вопрос берет на контроль мобильная группа.

"Рапс сдали на Гомельский жировой комбинат, каждое утро созваниваюсь с руководителем, заработанные деньги обещают отдать нам, пока это все обещания, отдадут деньги - сразу проплачиваем, забираем запчасти, сразу делаем", - рассказал директор КСУП "Эксбаза "Стреличево" Николай Саченко.

директор КСУП "Эксбаза "Стреличево"

Во избежание приписок и для сохранения достоверных расчетов мобильная группа интересуются точностью при взвешивании зерна. Специалисты делают контрольный замер остатков топлива, сверяют дневные расходы - с этим строго.

Далее в маршруте - зерноток. Если досушка и хранение рапса и озимого ячменя вопросов не вызывают, то с пшеницей в хозяйстве есть недоработка: почти неделю 35 т фуражного зерна хранится под открытым небом.

Дмитрий Калуга, государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области:

"В хозяйстве установлен факт замокания зерна - 35 т фуражной пшеницы, образовались комки. По рекомендации мобильной группы сегодня это нарушение будет устранено: зерно пересыплют и просушат".

государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области

Все нарушения важно устранить, а не маскировать, отмечают представители мобильных групп.

Также внимание уделяют кадрам. Техника должна быть в надежных руках. Задача - пристально следить за ходом уборочной, направлять и помогать в решении вопросов. Чтобы республиканский каравай с каждым днем прибавлял, важен ответственный подход каждого, кто отвечает за продовольственную безопасность.

Разделы:

ОбществоСельское хозяйство

Теги:

КГКуборочнаяпрокуратура
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