Хозяйский подход: как мобильные группы КГК и прокуратуры обеспечивают качественную уборку урожая

Жатва-2026 находится на особом контроле у представителей КГК, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода и комитетов по сельскому хозяйству облисполкомов. Созданы специальные мобильные группы, которые призваны оперативно решать вопросы уборочной, в первую очередь - оказание практической помощи аграриям, также работает республиканский штаб, задача которого - вовремя реагировать на запросы в районах.

В таком важном деле, как уборочная кампания, нужен хозяйский подход, отмечают специалисты мобильных групп. Одна из точек для работы - Чашникский район. В хозяйстве "Иванский-Агро" уже закончили уборку рапса, сейчас ждут, когда дойдет колос, чтобы сразу отправиться в поле.

Замечания учли: накануне у мобильной группы был вопрос к перевозке урожая: не все машины оснастили тентами, а это могло привести к потерям при транспортировке.

"В тот же день все было устранено. Все было под жестким контролем исполкома - лично приезжали, проверяли. В этом плане - порядок", - заверил исполняющий обязанности директора ОАО "Иванский-Агро" Арсентий Хорольский.

"Внимание уделяется сохранности урожая и технике, которая работает в полях. Цель данных мероприятий - предупреждение нарушения законодательства", - пояснила старший помощник прокурора Чашникского района Ольга Суворова.

Как только урожай созрел, нужно подключать все ресурсы. Простой на мехдворе, отмечает комбайнер Иван Авакумов, недопустим. Он работал в свое время на разной технике, говорит, что самое важное: вовремя подготовить машину к выходу в поле, а при поломке - оперативно устранить неполадки.

Во время уборочной в Беларуси разработан поисковый механизм по запчастям. Срок устранения по гарантийной технике - сутки.

"Нет такого, что кто-то развернулся и сказал, что это не мой вопрос. Такого подхода нет в работе. Вы знаете: хорошо помогать тому, кто сам старается", - отметил замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Иван Каскевич.

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Когда приезжают люди и со стороны могут подсказать тебе что-то, - это тоже огромная помощь. Это не значит, что проверка приехала и кого-то накажут. Сегодня мы что-то не увидели, они нам подсказали, мы оперативно устранили. И качество самой уборки будет лучше".

Специалисты, которые вошли в мобильные группы, выезжают в поля, мониторят обстановку на мехдворах и зерносушильных комплексах. На особом контроле - качество уборки урожая. Насколько высоким оно будет, зависит и от техники, и от специалиста, который управляет комбайном или машиной на отвозке зерна.

О каждом нарушении мобильные группы информируют местное руководство. Задача - максимально быстро решить проблемные вопросы, чтобы они не повлияли на темпы уборочной.

Дмитрий Гукалов, главный государственный инспектор КГК Витебской области:

"Накануне, несколько дней назад, я посещал этот район. Были выявлены некоторые нарушения, о чем были проинформированы местные органы власти: где-то комбайн находился еще на ремонте, где-то в зерносушильном хозяйстве требовалось что-то доремонтировать, где-то нужно было укрыть зерно".

Мобильная группа работает и в хозяйстве "Стреличево". Здесь убрали более 60 % зернового клина. Все зерноуборочные комбайны - в полях. Пора напряженная: не обходится без поломок техники.

Например, привести пресс-подборщик в порядок обещают в течение рабочего дня, а вот энергонасыщенный трактор требует более серьезного ремонта: он простаивает из-за проблем с коробкой передач. Запчасти заказали, а чтобы не было волокиты, вопрос берет на контроль мобильная группа.

"Рапс сдали на Гомельский жировой комбинат, каждое утро созваниваюсь с руководителем, заработанные деньги обещают отдать нам, пока это все обещания, отдадут деньги - сразу проплачиваем, забираем запчасти, сразу делаем", - рассказал директор КСУП "Эксбаза "Стреличево" Николай Саченко.

Во избежание приписок и для сохранения достоверных расчетов мобильная группа интересуются точностью при взвешивании зерна. Специалисты делают контрольный замер остатков топлива, сверяют дневные расходы - с этим строго.

Далее в маршруте - зерноток. Если досушка и хранение рапса и озимого ячменя вопросов не вызывают, то с пшеницей в хозяйстве есть недоработка: почти неделю 35 т фуражного зерна хранится под открытым небом.

Дмитрий Калуга, государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области:

"В хозяйстве установлен факт замокания зерна - 35 т фуражной пшеницы, образовались комки. По рекомендации мобильной группы сегодня это нарушение будет устранено: зерно пересыплют и просушат".

Все нарушения важно устранить, а не маскировать, отмечают представители мобильных групп.

Также внимание уделяют кадрам. Техника должна быть в надежных руках. Задача - пристально следить за ходом уборочной, направлять и помогать в решении вопросов. Чтобы республиканский каравай с каждым днем прибавлял, важен ответственный подход каждого, кто отвечает за продовольственную безопасность.