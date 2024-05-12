Хозяйство "Рассвет", пляжный футбол, вкусные смаженки - можно ли назвать Кировск уютным "Местом для жизни"

В Беларуси большие выходные. Впереди еще два дня и множество вариантов, как их провести. Подсказки мы даем еженедельно в рамках рубрики "Место для жизни". На очереди Кировск.

В небольшом райцентре Могилевской области скоро появится производство по выпуску картофеля фри, это часть концепции "Один район - один проект". Но и сейчас здесь очень вкусно. Ну кто не слышал про легендарные смаженки, после которых хорошо бы перейти к физическим нагрузкам, например, сыграть в пляжный футбол.

А еще район очень гордится своей историей. Касается это самых разных сфер - от традиций в сельском хозяйстве до сохранения памяти о жертвах войны. Можно ли назвать Кировск уютным "Местом для жизни", выяснил Антон Малюта.

Кировский "Рассвет" сиял на весь Союз. Колхоз одним из первых в СССР стал миллионером. Зарабатывали много и вкладывали в развитие. Агрогородок Мышковичи до сих пор дает фору многим райцентрам. Размах улиц под стать славной истории. Но как удержать высокую планку?

Хозяйство "Рассвет" держится на традициях, потому что те люди, которые воспитывались еще со времен Орловского, Старовойтова, передают свои знания и опыт новым поколениям. Зачастую приходит молодежь, которая не воспринимает работу как должное, но глядя на тех, кто уже долго работает, становятся такими же. Александр Багель, директор ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского", член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Александр Багель в зените "Рассвета" уже 13 лет. За это время заслужил народное доверие и в апреле был выбран сенатором. Говорит, еще раз убедился, что главное - это люди. Кстати, в хозяйстве работает 900 человек. И это одна большая семья.

Семья Филимоновых. Артур - механизатор, Ольга - овощевод. У каждого своя специфика и свой график, поэтому словить вместе можно разве что дома за чашкой чая. Пока трое детей в школе, поговорили о том, как дальше хочет жить подрастающее поколение. Старший сын уже сделал выбор в пользу "Рассвета".

Это его выбор, ему здесь нравится. Второй сын тоже хочет здесь отрабатывать, он заканчивает 9-й класс. Артур и Ольга Филимоновы, работники ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского"

Кстати, живут Филимоновы в одном из типовых домов, которое хозяйство с господдержкой построило для своих работников. Условия труда тоже на высоте. На современной ферме удалось познакомиться еще с одним семейным тандемом - это уже мать и дочь Королевы. Светлана когда-то еще совсем юной переехала в Беларусь из Украины.

В 1970-х годах я ездила в Беларусь на экскурсию, и мне тут так понравилось, после чего я решила, что хочу здесь жить. Здесь выросли мои дети, мы дом построили. Светлана Королева, оператор машинного доения ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского"

"Рассвет" разливается едва ли на весь район. Где-то высаживают капусту, а за десятки километров обрабатывают яблоневые сады. Жизнь кипит, в этом мы убедились, разъезжая по хозяйству. Правда, внутренний навигатор все равно привел к самому "кликабельному" месту Кировска.

Кажется, давно пора ввести негласное правило - не можешь называться белорусским блогером, если не делал обзор на кировские смаженки. У заведения 2,8 тыс. оценок и главное, что все "пятерки". Заказали целых две порции, вторая для заведующей кафе Елены Семеновны. С ней успели пообщаться о секрете успеха знаменитого на всю Беларусь блюда. На кухню не пустили и рецепт не раскрыли. Заказ готов. Стоит отметить, что это вкусно и калорийно. Хотя, в Кировске умеют сжигать калории.

Лето, море, солнце. Нет, для кировских ребят пляж - это не про отдых. Многочасовые тренировки, отработка элементов и ожесточенная борьба за счет на табло. Небольшой райцентр Могилевской области вполне может носить звание неофициальной столицы белорусского пляжного футбола.

Есть случаи, когда классические футболисты переходят в разряд пляжных. Но в профессиональном футболе большие деньги, в пляжном поменьше. Поэтому не особо хотят ребята переходить в пляжный футбол. Может, как-то скептически относятся к этому. Но я вам скажу одно, когда ребята приходят на песок, они влюбляются в этот вид спорта после одной-двух тренировок. Вадим Бокач, главный тренер ПФК "Кировск-СДЮШОР"

И достигают результатов. По итогам чемпионата мира в Эмиратах у нас четвертое место. И это заслуга, в том числе, спортсменов из Кировска, город всегда широко представлен в национальной сборной. Но успех не повод расслабляться.

"Конечно, мы сразу не выигрывали, чтобы нам было к чему стремиться. Думаю, мы сейчас потренируемся полтора годика и можем смело первое место выиграть", - отметил игрок ПФК "Кировск-СДЮШОР" Артемий Дрозд.

Вот так, только кропотливым трудом можно добиться результата.

Больше 10 лет строители работали над восстановлением дворца Булгаков в Жиличах. Двери для туристов открыли осенью 2023 года. В советские годы здесь был сельскохозяйственный техникум. Благодаря тому, что здание активно использовалось, его и удалось сохранить. А в ходе долгой реставрации максимально сохранили элементы эпохи позапрошлого века, чтобы воссоздать ту самую атмосферу.

Балы, роскошные приемы здесь были. Дворец именно для этого и строился. Парадные залы дворца предназначены для приемов, сюда съезжались гости до сотни человек. Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея

А сейчас едут туристы, за год дворец уже посетили 50 тыс. человек. Причем не только из Беларуси. В гостях бывает немало россиян, и они восхищаются нашей богатой историей.