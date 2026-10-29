Храм знаний, науки и высоких технологий: БГУ празднует 105 лет

29 октября в Белорусском государственном университете состоялось торжественное заседание Совета БГУ по случаю 105-летия вуза.

Площадкой проведения стал исторический факультет - именно здесь зарождалась история всего университета. Участниками стали студенты и преподаватели БГУ, в качестве почетных гостей были приглашены представители органов власти, руководство министерств и ведомств страны. Поздравление Главы государства зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

Владимир Перцов: "Дорогие друзья, поздравляю вас со 105-летием Белорусского государственного университета. Более века БГУ неизменно сохраняет статус ведущего учреждения высшего образования, эффективно сочетает верность академическим традициям и стремление к инновациям. Сегодня вуз является высокотехнологичным научно-педагогическим кластером. В нем генерируются перспективные разработки, которые становятся новым словом в промышленности, медицине, IT-секторе и гуманитарной сфере. Престиж диплома университета подтверждают квалифицированные специалисты, мыслящие смело и нестандартно, готовые работать в современных конкурентных условиях. Уверен, что благодаря ответственному труду вашего коллектива по воспитанию интеллектуальной элиты страны, БГУ продолжит вносить свой вклад в укрепление суверенитета, способствовать опережающему развитию родной Беларуси. В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, успехов в реализации намеченных планов, счастья и хорошего настроения. Александр Лукашенко".

За вековую историю университет подготовил более 200 тыс. специалистов, и сегодня в стенах вуза создается будущее страны - от уникальных лекарств до искусственного интеллекта.