Храм Рождества Христова в Борисове встречает престольный праздник

Прихожане здешнего Рождественского храма и воспитанники воскресной школы уже украсили дом Божий, в том числе авторскими сувенирами и поделками, созданными местной детворой. Ребята подготовили к празднику музыкальное поздравление, стихи и поделились пожеланиями накануне светлого и доброго Рождества.

Праздник Рождества в борисовском храме по традиции будут отмечать не один день: за богослужениями Сочельника и торжеством 7 января - почти две недели, наполненные самыми различными мероприятиями. На святочной неделе приход посетит глава белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.