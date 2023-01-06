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Храм Рождества Христова в Борисове встречает престольный праздник
Престольное торжество отметит одна из старейших, возрожденных после эпохи атеизма, церквей Борисова.
Прихожане здешнего Рождественского храма и воспитанники воскресной школы уже украсили дом Божий, в том числе авторскими сувенирами и поделками, созданными местной детворой. Ребята подготовили к празднику музыкальное поздравление, стихи и поделились пожеланиями накануне светлого и доброго Рождества.
Праздник Рождества в борисовском храме по традиции будут отмечать не один день: за богослужениями Сочельника и торжеством 7 января - почти две недели, наполненные самыми различными мероприятиями. На святочной неделе приход посетит глава белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.
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