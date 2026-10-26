Хренин представил офицерам новое руководство Западного оперативного командования

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин представил офицерам Западного оперативного командования полковника Александра Ильюкевича - отныне командующего войсками, а также генерала Андрея Кравченко - начальника штаба, первого заместителя командующего войсками.

Виктор Хренин отметил, что их назначение на новые должности усилит боевой и управленческий потенциал Западного оперативного командования.

Напомним, соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал на прошлой неделе.

Глава оборонного ведомства Виктор Хренин отметил достижения офицеров в военной службе, а воинский ритуал подчеркнул слова министра.