Краткий пересказ от ИИ

Мы должны сделать все, чтобы у потенциального противника даже малейшего желания не было напасть на нашу страну. Для этого у нас есть все необходимое. Таким мнением поделился министр обороны Беларуси во время общения с журналистами.

Виктор Хренин 21 ноября посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове. Здесь клятву на верность Родине дали больше 2 тыс. парней. Всего же по стране военную присягу приняли больше 10 тыс. новобранцев.

В 72-м учебном центре военную присягу приняли более 2 тыс. новобранцев

Последние минуты перед знаменательным для каждого мужчины моментом - принесения военной присяги. В строю почти 2 тыс. парней, напротив - лица командиров, родных и близких. И если для ребят в форме армия уже становится привычным укладом, для родителей видеть своих сыновей в новом амплуа волнительно и вызывает особую гордость.

Еще до принятия присяги парни успели пройти так называемый курс молодого бойца. Кто-то обзавелся новыми друзьями, а кто-то даже решился на серьезный шаг в своей личной жизни.

Принятие военной присяги - это важный воинский ритуал. Вчерашние мальчишки приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

Как отметил министр обороны, военная служба - это тяжелая мужская работа. Вместе с тем, развитие армии шагнуло вперед, как и формы и методы обучения. И один из важнейших приоритетов - это люди.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Самое главное, что предстоит понять нашим парням, служба в армии - это не какой-то абстрактный долг перед страной, а готовность защищать свою семью, родных, близких, свой дом. Мы сделаем все, чтобы наши парни это поняли, все освоили, были готовы и способны выполнить задачи. И, конечно же, они должны понять, что армия - школа, которая делает из вчерашних мальчишек настоящих мужчин, способных нести ответственность не только за себя, но и за своих товарищей".

21 ноября по всей стране военную присягу приняли более 10 тыс. новобранцев. И как заметил министр обороны, все они не случайные люди. Количество призывного ресурса сегодня превышает потребность Вооруженных Сил. У призывных комиссий есть возможность отбирать наиболее мотивированных, крепких и подготовленных ребят. При этом командиры отмечают возросший уровень молодежи в способности осваивать программы боевой подготовки.

Позади курс молодого бойца, впереди "боевая работа", учеба и распределение по воинским частям. 21 ноября у этих парней первые увольнительные, которые они пройдут вместе с родными и близкими.