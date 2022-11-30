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Хренин: Беларусь сохраняет готовность к диалогу по военной линии
Беларусь сохраняет готовность к диалогу по военной линии. Об этом министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин сказал в эксклюзивном интервью sb.by.
"Над репутацией миролюбивого и договороспособного государства Беларусь работала с первых дней своей независимости. Мы всегда проводили многовекторную и прозрачную внешнюю политику, придерживались основополагающих принципов международного права", - обратил внимание министр обороны.
Переговоры в любом случае начнутся
Необходимость сесть за стол переговоров в условиях эскалации военно-политической ситуации в Европе очевидна, считает Виктор Хренин.
Сигналы о готовности к переговорам
"От наших западных коллег мы также получаем сигналы о готовности к переговорам, возврату к конструктивному диалогу по проблемам безопасности в регионе, - сказал Виктор Хренин. - К сожалению, мнение военных на Западе практически не учитывается. Судьбоносные для целых народов решения принимаются политическими силами, стремящимися к переделу мира чужими руками, и корпорациями, получающими прямую выгоду от очередного витка гонки вооружений".
Белорусский народ, в отличие от многих других, хорошо помнит, что значит жить в условиях войны и восстанавливать страну из руин после ее окончания, сказал министр.
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