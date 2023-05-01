Хренин: Белорусы хотят мирно трудиться на своей земле и не позволят говорить с собой с позиции силы

Белорусы хотят спокойно трудиться на своей земле и никому не позволят разговаривать с собой с позиции силы. На этом сделал акцент министр обороны Виктор Хренин на церемонии награждения военнообязанных, принимающих участие в бригадном тактическом учении, которое проводилось в ходе проверки боевой готовности ВС,сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства обороны.

Обозначая цель прибытия, Виктор Хренин подчеркнул, что намерен поблагодарить весь личный состав механизированной бригады. Он отметил, что, хоть проверка еще не закончена, но уже сегодня завершен один из важнейших этапов - бригадное тактическое учение.

Через некоторое время участники проверки вернутся в пункт постоянной дислокации, сдадут оружие, поставят технику. "Уже сейчас можно смело констатировать: личный состав выполнил задачи добросовестно, продемонстрировал патриотизм и готовность защищать Родину", - сказал министр обороны.

"Сегодняшним праздником мы, белорусы, подчеркиваем то, что хотим мира и спокойно трудиться на своей земле. Однако никому не позволим диктовать нам условия и разговаривать с нами с позиции силы. И вы на деле это подтвердили", - резюмировал Виктор Хренин, поздравив всех с праздником.

Фото"Ваяр"