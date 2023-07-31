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Хренин: Беспилотники приняты на вооружение во всех родах войск
Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил с 15-летием со дня образования. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"31 июля исполняется 15 лет со дня образования управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил. Управление по праву считается родоначальником беспилотной авиации, ставшей неотъемлемой частью Вооруженных Сил Республики Беларусь. За полтора десятилетия кропотливой работы управления была создана необходимая нормативно-правовая и техническая база, выстроена эффективная структура беспилотной авиации, организована подготовка соответствующих специалистов для Вооруженных Сил", - отметил Виктор Хренин.
Тесное взаимодействие с предприятиями и организациями оборонного сектора экономики позволяет иметь на вооружении самые современные беспилотные авиационные комплексы, подчеркнул министр. "Без подразделений БАК сегодня не обходится ни одно значимое мероприятие оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил, а беспилотные летательные аппараты приняты на вооружение во всех родах и видах войск", - дополнил он.
Виктор Хренин пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Беларуси.
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