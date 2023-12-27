Хренин: Если хочешь сделать ребенка счастливым, надо окружить его заботой и вниманием

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Если хочешь сделать ребенка счастливым, надо окружить его заботой и вниманием. Сегодня тысячи военнослужащих Вооруженных сил присоединились к этой акции и поздравляют детей, дарят им подарки. Конечно же, хочется пожелать им радости, мирного неба над головой. Чтобы никто не посмел забрать радость детства у наших детей. А мы, взрослые, должны это обеспечить и сделать.