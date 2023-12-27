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Хренин: Если хочешь сделать ребенка счастливым, надо окружить его заботой и вниманием

Праздник новогоднего волшебства и исполнения желаний сегодня пришел в Оршанский социально-педагогический центр. Вторым домом он стал для 18 ребятишек. Тех, кто остался без попечения родителей. Заботой маленьких белорусов окружили педагоги и шефы - Министерство обороны Беларуси. В этом году военные помогли сделать ремонт в учреждении. А сегодня - с подарками и поздравлениями приехали в гости.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Если хочешь сделать ребенка счастливым, надо окружить его заботой и вниманием. Сегодня тысячи военнослужащих Вооруженных сил присоединились к этой акции и поздравляют детей, дарят им подарки. Конечно же, хочется пожелать им радости, мирного неба над головой. Чтобы никто не посмел забрать радость детства у наших детей. А мы, взрослые, должны это обеспечить и сделать.

В качестве подарков социально-педагогическому центру вручены сертификат на бытовую технику - водонагреватели. А также наборы сладостей.

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