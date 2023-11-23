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Хренин: Год председательства Беларуси в ОДКБ был успешным

В кулуарах Дворца Независимости перед встречей лидеров государств - участников ОДКБ политический обозреватель АТН Наталья Бреус пообщалась с министром обороны Беларуси. Виктор Хренин уверен: год председательства Беларуси в ОДКБ был успешным (видео).

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