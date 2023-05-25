ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Хренин и Шойгу подписали документы о порядке хранения нестратегического ядерного оружия в Беларуси

Хренин и Шойгу подписали документы о порядке хранения нестратегического ядерного оружия в Беларуси

В Минске состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу, сообщаетБЕЛТА.

Главы министерств обороны Беларуси и России обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

На встрече также были подписаны документы, которые определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

Фото: Минобороны

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все