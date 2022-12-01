Хренин: Мы обязаны готовить ВС Беларуси к обороне

Военныеконстатируют, что обстановка вокруг Беларуси нагнетается, соседние государства, к сожалению, активно милитаризируются. Белорусская армия должна быть готова прежде всего к обороне. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам прошедшего во Дворце Независимости совещания, пишет sb.by.



Глава оборонного ведомства подчеркнул: "Я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И Президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки нет. Видя, как действуют наши соседи, мы обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои Вооруженные Силы, свое государство прежде всего к защите, к обороне. Мы не собираемся никому угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим жить на своей территории, самостоятельно принимать решения, защищать свой суверенитет, независимость, территориальную целостность".



В ходе совещания у Президента Беларуси обсудили реализацию ранее обозначенных решений, проанализировалии накопленный опыт.



"Мы понимаем, что, втянувшись сейчас в гонку вооружений, о чем говорят некоторые государства, мы можем доставить неприятности экономике. Нужно исходить (и это подчеркнул Глава государства) только из принципа разумной достаточности, первой необходимости. Никакого излишества, чего-то ненужного быть не должно. Прежде всего в этой ситуации мы должны рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно", - подчеркнул Виктор Хренин.



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