Хренин: Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как им жить на родной земле

В Беларуси сделают все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как им жить на родной земле. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 78-й годовщины Великой Победы, пишет БЕЛТА.



Министр обратил внимание, что сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. "Схватка развернута по всем фронтам, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороны милитаризация Польши и Балтии", - констатировал Виктор Хренин.



По его словам, буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения "Защитник Европы" с беспрецедентным по количеству числом участников. "Цели очевидны. Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле", - подчеркнул министр обороны.

