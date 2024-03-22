Хренин на митинге в Хатыни: Мы должны молодому поколению показывать, какая трагедия развернулась на нашей земле

Мы всегда будем помнить и будем напоминать преступникам, что творилось здесь, в центре Европы. Эта память должна стать оберегом нашего народа. Таким мнением после возложения венков к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь" в день памяти жертв Хатынской трагедии поделился министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.



22 марта, в день памяти жертв Хатынской трагедии, в мемориальный комплекс, возникший на месте сожженной карателями белорусской деревни, приезжают белорусы и представители стран ближнего и дальнего зарубежья поодиночке, семьями, в составе ведомственных делегаций и трудовых коллективов, чтобы почтить минутой молчания память невинных жертв фашистского зверства.



Первыми живые цветы к Вечному огню возложила делегация белорусского оборонного ведомства. "Для нас, для нашего народа очень важно, что мы на своей земле сохраняем такие памятные места, чтим память павших. Ведь чем дальше мы уходим от этих трагических событий, тем крепче должна быть наша память. Мы должны молодому поколению показывать, какая трагедия развернулась на нашей земле", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.



Виктор Хренин подчеркнул, что особенно важно помнить о жертве белорусского народа в годы Великой Отечественной войны сейчас, когда идет открытое переписывание истории. И переписать ее пытаются преступники, совершившие страшные злодеяния. "Они убеждают, что этого не было. Нет, это было. И мы всегда будем помнить и будем им напоминать, что это было, это творилось здесь, в центре Европы. Эта память должна стать оберегом нашего народа", - добавил министр обороны.



В общении с журналистами Виктор Хренин также рассказал об изменениях, внесенных в ряд законов, касающихся национальной безопасности. "Они прежде всего нацелены на то, чтобы укрепить национальную безопасность. Мы сделали это, посмотрев на происходящие трагические события на юге. Мы пересмотрели свое законодательство и увидели, что оно требует изменений, потому что меняются вызовы и угрозы. Мы должны быть к этому готовы", - отметил министр.