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Хренин: Новый зенитный полк в Лунинце усилит обороноспособность страны

Зенитный ракетный полк, который оснащен комплексами С-300, сформирован в Беларуси. Решение о создании новой военной части было принято в прошлом году главнокомандующим во время рабочей поездки в Лунинецкий район. Военная часть располагается в Лунинце в непосредственной близости от границы с Украиной. И как сегодня заметил министр обороны нашей страны, Беларусь адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы. В то время, когда украинское руководство демонстрирует непредсказуемость действий, мы вынуждены действовать. Виктор Хренин отметил, что сюда, в Лунинец, перемещены самые лучшие специалисты. Полк оснащен современным вооружением. Здесь создана хорошая учебная материальная база. Обустроены казармы для личного состава срочной службы, построен дом для семей военнослужащих.

"Обстановка вокруг нашей страны не становится спокойнее. Идет активная милитаризация Запада, возрастает военный потенциал возле наших границ. Накачивается оружием Украина, руководство Украины проявляет непредсказуемость своих действий. Мы вынуждены действовать адекватно на те вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в рамках безопасности нашей страны", - пояснил Виктор Хренин.

Напомним, что в прошлом году в январе Лунинецкий район посетил с рабочим визитом Президент. Глава государства уделил внимание состоянию военной инфраструктуры и объектов в районе.

Фото:БЕЛТА

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