Хренин: Новый зенитный полк в Лунинце усилит обороноспособность страны

Зенитный ракетный полк, который оснащен комплексами С-300, сформирован в Беларуси. Решение о создании новой военной части было принято в прошлом году главнокомандующим во время рабочей поездки в Лунинецкий район. Военная часть располагается в Лунинце в непосредственной близости от границы с Украиной. И как сегодня заметил министр обороны нашей страны, Беларусь адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы. В то время, когда украинское руководство демонстрирует непредсказуемость действий, мы вынуждены действовать. Виктор Хренин отметил, что сюда, в Лунинец, перемещены самые лучшие специалисты. Полк оснащен современным вооружением. Здесь создана хорошая учебная материальная база. Обустроены казармы для личного состава срочной службы, построен дом для семей военнослужащих.