Хренин о нарушении воздушного пространства: Мы расцениваем это как провокацию в отношении Беларуси

Инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь, прокомментировали в Минобороны. Хронологию событий и реагирования дежурных сил на ситуацию подробно изложил министр Виктор Хренин.



В распоряжении журналистов АТН оказались и кадры сбитых беспилотников. Специалисты совместно с МЧС, органами внутренних дел, Вооруженными Силами обнаружили и идентифицировали украинские беспилотники, которые летели с украинской территории и нарушили воздушное пространство Беларуси.



В ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активная многочастотная антенна американского производства, бельгийская навигационная система. Предположительно, сбитые беспилотники собирались совместно с натовскими инженерами.

"Дежурными силами по противовоздушной обороне 9 августа обнаружены неопознанные воздушные объекты, следовавшие с территории Украины в направлении Республики Беларусь. В целях своевременного пресечения возможного нарушения Государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь в установленные сроки были приведены в готовность номер один назначенные силы и средства. После пересечения госграницы воздушные цели были классифицированы как беспилотные летательные аппараты, была отдана команда на их уничтожение, - прокомментировал Виктор Хренин. - В результате действий наших боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена. Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне".

По словам министра, последовательность происходивших событий следующая:

в 18:10 дежурными силами радиотехнической бригады со стороны Украины был вскрыт полет группы целей к Государственной границе Республики Беларусь;

в 18:13 дежурные силы по ПВО были приведены в готовность номер один для действий по группе целей в случае нарушения Государственной границы;

в 18:29 подняты дежурные экипажи самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-24, находящиеся на боевом дежурстве;

в 18:58 средствами одного из зенитных ракетных полков из состава дежурных сил обнаружены воздушные цели, которые взяты на сопровождение и определены как беспилотные летательные аппараты;

в 19:04 цели уничтожены.

Летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Республики Беларусь, переданы на сопровождение силам и средствам ПВО Российской Федерации и также уничтожены.

Виктор Хренин назвал нарушение воздушного пространства нашей страны провокацией со стороны Украины. Президентом отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.





"Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь. Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер" получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации", - заявил министр обороны Беларуси

А. Лукьянович: Дежурные силы действовали в соответствии с планом единой региональной системы ПВО

Дежурные силы действовали в соответствии с планом единой региональной системы ПВО, заявил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович, комментируя факт нарушения госграницы.





Поматериалам объективного контроля, беспилотные летательные аппараты были запущены стерритории Украины. Подразделения, выполняющие задачи боевого дежурства попротивовоздушной обороне, сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Остальные беспилотные летательные аппараты были уничтожены подразделениями Воздушно-космических войск Российской Федерации. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси