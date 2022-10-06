Хренин: Опасность задействования против Беларуси развернутых у границ войск существует

Опасность задействования против Беларуси развернутых у наших границ войск существует. Об этом на брифинге в Центральном доме офицеров рассказал министр обороны Виктор Хренин, сообщает БелТА.

По словам Виктора Хренина, с учетом анализа международной обстановки и прогноза ее развития возможно сделать несколько выводов, которые свидетельствуют о наличии прямых вызовов военной безопасности Беларуси. "Вывод первый, он же главный. Несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у наших границ войск против Беларуси остается. Подтверждением этому является беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе", - уверен министр обороны.

Виктор Хренин заявил, что уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тыс. военнослужащих США, которые оснащены современным ударным вооружением, а также около 35 тыс. военнослужащих в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тыс. сконцентрировано в Польше и странах Балтии.

"В случае развязывания Западом военной агрессии эти самолеты и корабли будут способны наносить удары по нашим объектам и войскам на всю глубину территории Беларуси", - подчеркнул он.

Виктор Хренин заявил, что на этом фоне осуществляемые на постоянной основе полеты американской стратегической бомбардировочной авиации в воздушном пространстве соседних с Беларусью государств, по оценке Минобороны, является ничем иным, как демонстрацией военной силы и угрозы применения средств воздушного нападения.

"В целомсегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в соседних странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника. В интересах этого с целью расширения возможностей по приему и размещению воинских формирований объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств ударными темпами развивается военная инфраструктура. Сегодня практически завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов. Активно модернизируются военно-морские базы и порты в интересах повышения возможностей по приему десантных и ударных кораблей НАТО", - заявил Виктор Хренин.

Кроме того, сообщил министр обороны, создаются передовые плацдармы для заблаговременного хранения техники, запасов и материальных средств вооруженных сил Соединенных Штатов. В Польше, Литве и Латвии реконструируют военные полигоны для обеспечения деятельности воинского контингента НАТО. Кроме того, вблизи госграницы Беларуси завершается строительство нового полигона в Латвии, хотя изначально работы должны были начаться только в 2024 году. Ударными темпами строятся новые мобильные лагеря контейнерного типа, где можно будет разместить несколько тысяч военнослужащих.