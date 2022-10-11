Хренин призвал Киев не провоцировать Минск: наши планы - это планы обороны

У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы - это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси