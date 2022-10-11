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Хренин призвал Киев не провоцировать Минск: наши планы - это планы обороны

Глава военного ведомства Беларуси призвал Киев не провоцировать Минск. Речь о продолжающихся вбросах о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. По заявлению Виктора Хренина, Беларусь не собирается воевать с соседями, и не будет делать это при отсутствии с их стороны неправильных шагов.

У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы - это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Особо подчеркнул министр обороны, что Вооруженные Силы Беларуси сделают все, чтобы обеспечить безопасность страны.

Фото: Министерство обороны

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