3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хренин раскрыл журналистам подробности телефонного разговора с министром обороны Украины
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин раскрыл журналистам подробности телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает БелТА.
"Прекрасно понимаю, что вы хотите больше знать информации, но мы на паритетной основе договорились с министром обороны Украины, что будем давать ее дозированно. Да, была проявлена инициатива со стороны министра обороны Украины. Я, конечно же, ее поддержал, чтобы провести этот разговор, снять определенную напряженность, которая все-таки, как мы видим, существует в результате и проводимых учений, и вообще военно-политической обстановки вокруг наших стран. Мы обсудили ряд болезненных тем, оговорили перспективы возобновления военного сотрудничества. Показали друг другу, что открыты к диалогу, определились, что наш диалог продолжится в дальнейшем", - рассказал Виктор Хренин.
Как сообщалось, 14 февраля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министров обороны Беларуси и Украины. Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся болевые точки, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.
Во время разговора Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины. Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.
Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял: "Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами".
Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что эти мероприятия не несут угрозы безопасности братским странам. Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.
Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов