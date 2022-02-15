Министр обороны Беларуси Виктор Хренин раскрыл журналистам подробности телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает БелТА.

"Прекрасно понимаю, что вы хотите больше знать информации, но мы на паритетной основе договорились с министром обороны Украины, что будем давать ее дозированно. Да, была проявлена инициатива со стороны министра обороны Украины. Я, конечно же, ее поддержал, чтобы провести этот разговор, снять определенную напряженность, которая все-таки, как мы видим, существует в результате и проводимых учений, и вообще военно-политической обстановки вокруг наших стран. Мы обсудили ряд болезненных тем, оговорили перспективы возобновления военного сотрудничества. Показали друг другу, что открыты к диалогу, определились, что наш диалог продолжится в дальнейшем", - рассказал Виктор Хренин.

Как сообщалось, 14 февраля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министров обороны Беларуси и Украины. Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся болевые точки, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Во время разговора Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины. Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.

Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял: "Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами".

Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что эти мероприятия не несут угрозы безопасности братским странам. Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.