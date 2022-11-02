Хренин: "Щит Союза - 2023" станет главным мероприятием подготовки войск Беларуси и России

Оперативное учение "Щит Союза - 2023" станет главным мероприятием совместной подготовки войск Беларуси и России в следующем году. Об этом на заседании совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России заявил министр обороны Виктор Хренин, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Беларуси.



"Я убежден, что сегодняшнее заседание является очередным совместным шагом на пути укрепления военной безопасности наших государств. Это особенно важно в этот непростой период не только для Беларуси, России и Союзного государства, но и для международного мира и безопасности в целом. Нам вместе приходится искать меры противодействия продолжающемуся беспрецедентному давлению и гибридному воздействию на Беларусь и Россию. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса и активно совершенствуется военная инфраструктура. На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, более того - из уст политиков звучит воинственная риторика", - сказал Виктор Хренин.



Министр обороны подчеркнул, что, несмотря на происходящее, в этом году в белорусско-российском военном сотрудничестве удалось достичь значительных результатов. Для совершенствования объединенных военных систем органы военного управления Беларуси и России проводятся совместные мероприятия, идет обмен передовым опытом, совершенствуется нормативная правовая база, а также проводятся совместные тренировки. В данный момент начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза - 2023".



"Главная цель сегодняшнего заседания совместной Коллегии - это в первую очередь уточнение порядка дальнейшей работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства. В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году", - продолжил Виктор Хренин.



Конструктивное обсуждение вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании совместной Коллегии, будет способствовать развитию и углублению военного сотрудничества, согласованию позиций и перспектив совместной военной деятельности на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства, убежден министр обороны.



Под председательством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина в формате видео-конференц-связи проходит ежегодное заседание совместной Коллегии министерств обороны Беларусь и России. В заседании совместной коллегии принимают участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, аппарата атташе Российской Федерации, а также эксперты от оборонного ведомства Беларуси.



Целью мероприятия является организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, которые направлены против Союзного государства. На заседании подведут итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, выполнения мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Внимание уделят вопросам совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России, а также совершенствованию объединенных военных систем.