Хренин: Сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения вооруженных провокаций со стороны Украины

Он также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используютсябеспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси. "В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - сказал Виктор Хренин.