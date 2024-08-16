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Хренин: Сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения вооруженных провокаций со стороны Украины
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом он сообщил
у главы белорусского государства по вопросам военной безопасности,
БЕЛТА.
"Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", - заявил глава Минобороны.
Он также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используютсябеспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси. "В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - сказал Виктор Хренин.
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